Cose tu propio acolchado de invierno con retazos de jeans viejos y un DIY

Unos jeans viejos son una oportunidad de reutilización, costura y abrigo. Los jeans, cuando ya no nos gustan, no nos quedan bien o están gastados por el uso, se pueden reutilizar buscando algún truco de costura.
Un DIY de costura es un procedimiento o serie de pasos pensados para hacer arreglos tú mismo, confeccionar ropa en casa, reutilizar materiales y refaccionar cosas de la casa sin tener que gastar mucho o buscar ayuda profesional.
Hoy te dejo un DIY para coser un acolchado de invierno, calentito, resistente, fácil de lavar y muy canchero. Solo vas a necesitar pantalones de jeans de diferentes tonos o del mismo, aunque queda más original cuando los retazos son diferentes.
DIY de costura: cómo reutilizar unos jeans para confeccionar un acolchado
Para armar un acolchado con este DIY hay que pensar en dos cosas importantes: en el tamaño de la cama (este punto es importante para saber cuántos jeans se van a necesitar) y en el abrigo o peso que deseamos que tenga la manta. No es lo mismo un acolchado de invierno que uno de verano o primavera.
La tela de jeans es perfecta para este tipo de proyectos porque dura muchísimo, se puede lavar fácil y no se rompe con cualquier enganche. Para coser este acolchado de invierno, también vas a necesitar una regla, unas buenas tijeras, un lápiz de tela, máquina de coser, hilo y aguja de 18.
Para este DIY tienes dos opciones: coser cuadrado por cuadrado, que da un efecto más esponjoso; o unir todos los cuadrados de jeans sin rellenar, unir las piezas grandes y posteriormente rellenar. Acá te dejo un DIY para realizar la primera opción.
- Para comenzar con el DIY, corta todos los cuadrados de tela de jeans que vas a necesitar. Se necesitan dos piezas de tela por cuadrado.
- Une las piezas de a dos dejando un pequeño orificio para colocar el relleno.
- Coloca en los cuadrados de jeans vellón o guata para rellenar y que queden acolchonados.
- Une los cuadrados de jeans para ir formando el acolchado de invierno.
- Para finalizar el DIY, se puede colocar una cinta albies en todo el borde, de color azul, para que quede bien prolijo.
¿Qué otras cosas se pueden hacer con unos jeans viejos?
Con unos jeans viejos que tienes en el armario de casa se pueden coser muchas cosas o hacer un DIY. Con las piernas de los jeans se pueden hacer organizadores de tela o cartucheras.
El jean también es ideal para coser accesorios para el pelo, mochilas, bolsos, almohadones o nuevas prendas de ropa.