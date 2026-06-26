El remedio casero que revoluciona el cuidado de los perros: para qué sirve el baño de manzanilla

Por suerte, existe un aliado espectacular que seguro tenés en la alacena de tu cocina y que los veterinarios no paran de recomendar: la manzanilla.

Tu perro puede ser bañado por diferentes elementos caseros.

Para qué sirve el baño de manzanilla en los perros

La magia de este remedio casero e infalible está en las propiedades de la planta. La manzanilla tiene compuestos naturales que actúan como un potente antiinflamatorio, calmante y antiséptico para los caninos.