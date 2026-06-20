"No pienso dejar que me muerda": policía le dispara 4 veces a un perro y hay indignación

La dueña intentó calmar la situación y encerrar a su mascota. Sin embargo, el animal logró salir al corredor común. Según se observa en el material difundido, la mascota corrió hacia los efectivos sin mostrar signos evidentes de agresión, como gruñidos o dientes descubiertos. A pesar de esto, el agente accionó su arma de fuego rápidamente.

Repercusiones

NEW: LAPD welfare check of screaming woman sparks shooting of family dog wearing Knicks jersey during championship celebration



Los Angeles police fatally shot 2-year-old Golden Saint Bernard-Poodle mix named Jameson on June 13, 2026, after responding to a condominium complex in… pic.twitter.com/oPPFmCoOSj — The Facts Dude (@Thefactsdude) June 20, 2026

El uniformado efectuó cuatro disparos que terminaron con la vida del animal de manera inmediata. Los desgarradores gritos de la mujer resonaron en todo el recinto mientras su compañero caía al suelo. La difusión del caso en plataformas digitales provocó que millones de personas criticaran la actuación de las fuerzas de seguridad locales.

La alcaldesa Karen Bass calificó la grabación como perturbadora. La funcionaria ordenó una revisión profunda de los protocolos vigentes para el manejo de situaciones con mascotas. Las autoridades locales iniciaron una investigación interna junto con la Oficina del Inspector General para esclarecer las razones que llevaron al uso de la fuerza letal.