"No pienso dejar que me muerda": policía le dispara 4 veces a un perro y hay indignación

Un polémico video de la cámara corporal de un oficial de Los Ángeles generó un fuerte rechazo social en Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento exacto en el cual un policía abrió fuego contra una mascota familiar en un complejo de departamentos.
El animal, un Bernedoodle de dos años llamado Jameson, perdió la vida en el pasillo del edificio ante la mirada desesperada de su dueña.
Criticado accionar de la policía
Los uniformados acudieron al lugar tras recibir denuncias por ruidos molestos en la zona de Canoga Park. La propietaria celebraba un campeonato deportivo cuando los agentes llegaron a su puerta. En ese instante, el perro asomó la cabeza. El oficial a cargo de la cámara reaccionó de forma violenta ante el tamaño del canino y pidió que lo alejasen.
La dueña intentó calmar la situación y encerrar a su mascota. Sin embargo, el animal logró salir al corredor común. Según se observa en el material difundido, la mascota corrió hacia los efectivos sin mostrar signos evidentes de agresión, como gruñidos o dientes descubiertos. A pesar de esto, el agente accionó su arma de fuego rápidamente.
Repercusiones
El uniformado efectuó cuatro disparos que terminaron con la vida del animal de manera inmediata. Los desgarradores gritos de la mujer resonaron en todo el recinto mientras su compañero caía al suelo. La difusión del caso en plataformas digitales provocó que millones de personas criticaran la actuación de las fuerzas de seguridad locales.
La alcaldesa Karen Bass calificó la grabación como perturbadora. La funcionaria ordenó una revisión profunda de los protocolos vigentes para el manejo de situaciones con mascotas. Las autoridades locales iniciaron una investigación interna junto con la Oficina del Inspector General para esclarecer las razones que llevaron al uso de la fuerza letal.