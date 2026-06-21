Labrador o Golden: las diferencias que pocos conocen y cuál es el perro que se adapta mejor a cada familia

Un Labrador negro. Muy elegido en Argentina. Foto: archivo

A simple vista, el aspecto físico es una de las claves para distinguirlos. El Labrador presenta un pelo corto, denso y resistente al agua, mientras que el Golden luce un manto más largo, sedoso y con flecos característicos.

Cosa de perros: las principales diferencias entre Labrador y Golden Retriever

El Labrador puede encontrarse en colores negro, chocolate o amarillo, mientras que el Golden solo admite tonalidades crema o doradas. Además, este último suele ser ligeramente más alto y estilizado.

El Golden, otra de las razas elegidas en Argentina. Adoptar, siempre adoptar. Foto: archivo

Pero no todo queda ahí, porque las diferencias también aparecen en el carácter. Según la clasificación de inteligencia canina elaborada por Stanley Coren, el Golden retriever ocupa el cuarto lugar y el Labrador, el séptimo. Ambos destacan por su capacidad de aprendizaje, aunque el Golden suele ser considerado más dócil, paciente y predispuesto al trabajo.

El Labrador, por su parte, suele mostrarse más activo, enérgico y apasionado por el agua y los juegos de olfato, según el informe del sitio especializado Experto Animal.

A la hora de convivir en un departamento, ambas razas pueden adaptarse siempre que reciban ejercicio frecuente, diario. Sin embargo, muchos especialistas consideran que el Golden retriever puede resultar una opción especialmente adecuada para hogares con niños pequeños por su temperamento tranquilo y confiable.

El Labrador y el Golden no son lo mismo. Las diferencias son muy marcadas. Igualmente, hermosos los dos. Foto: archivo

En cualquier caso, tanto el Labrador como el Golden retriever comparten una característica que explica su enorme popularidad: son perros leales, sociables y con una gran capacidad para integrarse a la vida familiar.

La info ya está. Ahora te toca elegir qué perro se sumará a la familia. Eso sí, apostado a la adopción.