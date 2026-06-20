Rescataron en helicóptero a un deportista lesionado en una zona de difícil acceso del Cerro Arco

El procedimiento se inició cerca de las 16.50, luego de que una llamada al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara sobre un hombre herido detrás del cerro, en un sector de difícil acceso para los equipos terrestres.

Ante la emergencia, personal de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) coordinó un operativo junto al Cuerpo de Aviación Policial (CAP), que desplegó el helicóptero Halcón I con rescatistas y un médico a bordo.