Un operativo conjunto entre la Patrulla de Rescate de Alta Montaña y el Cuerpo de Aviación Policial permitió asistir y evacuar este sábado a un deportista de 33 años que sufrió diversas lesiones mientras realizaba actividad física en inmediaciones del Cerro Arco, en Las Heras.
Rescataron en helicóptero a un deportista lesionado en una zona de difícil acceso del Cerro Arco
Un hombre de 33 años fue asistido por lesiones en ambos tobillos, lo que le impedía trasladarse por sus propios medios. Quedó internado en el Hospital Italiano
El procedimiento se inició cerca de las 16.50, luego de que una llamada al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara sobre un hombre herido detrás del cerro, en un sector de difícil acceso para los equipos terrestres.
Ante la emergencia, personal de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) coordinó un operativo junto al Cuerpo de Aviación Policial (CAP), que desplegó el helicóptero Halcón I con rescatistas y un médico a bordo.
Tras localizar al deportista, identificado con las iniciales N.B.P., los equipos de emergencia le brindaron asistencia en el lugar y procedieron a su rescate mediante una aeroevacuación hacia la Base Cóndor.
Según el diagnóstico preliminar, el hombre presentaba esguinces en ambos tobillos y una probable fractura por avulsión del quinto metatarsiano izquierdo, lesiones que le impedían continuar desplazándose por sus propios medios.
Una vez completada la evacuación aérea, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al paciente al Hospital Italiano, donde quedó internado para una evaluación médica más exhaustiva y el tratamiento correspondiente.