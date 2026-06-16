Un grupo de andinistas fue auxiliado por la Patrulla de Rescate tras perderse en una quebrada

cerro arco quebrada del manzano.jpg Los andinistas se perdieron en la Quebrada del Durazno y fueron auxiliados por la Patrulla de Rescate. Imagen ilustrativa.

Alrededor de las 0.10 ya de este martes, los efectivos de la Patrulla de Rescate hicieron contacto con los andinistas de 25, dos de 26 y otro 29 años.

El trabajo para rescatar a 4 andinistas

Lo primero que hicieron fue verificar que estuviesen en buen estado de salud y les dieron bebidas calientes además de abrigo debido a las bajas temperaturas y las horas que llevaban en el lugar.

Debido a que habían quedado en una zona de muy difícil acceso, tuvieron que armar un sistema de cuerdas y hacer maniobras especiales para sacar de ese lugar uno por uno hasta ponerlos a salvo.

Después de más de 5 horas de trabajo, a las 5.45, la Patrulla de Rescate terminó el operativo y sacó en perfecto estado a los 4 andinistas hasta una zona segura. Todos estaban fuera de peligro y se retiraron desde la base del Cerro Arco por sus propios medios.