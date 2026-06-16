Cuatro andinistas se perdieron en la Quebrada del Durazno, en las inmediaciones del Cerro Arco, en Las Heras, y tuvieron que ser auxiliados por la Patrulla de Rescate de la Policía, quienes trabajaron durante más de 5 horas para sacar a las víctimas del lugar donde habían quedado casi sin salida.
Un grupo de andinistas fue auxiliado por la Patrulla de Rescate tras perderse en una quebrada
Eran 4 andinistas que estaban en las inmediaciones del Cerro Arco, pero se perdieron cerca de la Quebrada del Durazno. El rescate duró cerca de 5 horas
El llamado al 911 ingresó alrededor de las 21 del lunes, cuando las mismas víctimas pudieron llamar para pedir auxilio, ya que estaban perdidos en la Quebrada del Durazno, cercano al Cerro Arco cuya base está ubicada a unos 20 minutos del corazón de la Ciudad de Mendoza.
Los rescatistas hablaron con las víctimas y una vez que tuvieron la ubicación exacta partieron hacia ese lugar para comenzar con el operativo para sacarlos de allí.
Alrededor de las 0.10 ya de este martes, los efectivos de la Patrulla de Rescate hicieron contacto con los andinistas de 25, dos de 26 y otro 29 años.
El trabajo para rescatar a 4 andinistas
Lo primero que hicieron fue verificar que estuviesen en buen estado de salud y les dieron bebidas calientes además de abrigo debido a las bajas temperaturas y las horas que llevaban en el lugar.
Debido a que habían quedado en una zona de muy difícil acceso, tuvieron que armar un sistema de cuerdas y hacer maniobras especiales para sacar de ese lugar uno por uno hasta ponerlos a salvo.
Después de más de 5 horas de trabajo, a las 5.45, la Patrulla de Rescate terminó el operativo y sacó en perfecto estado a los 4 andinistas hasta una zona segura. Todos estaban fuera de peligro y se retiraron desde la base del Cerro Arco por sus propios medios.