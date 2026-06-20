Rescataron el cuerpo de un hombre de un pozo de agua en Guaymallén e investigan qué sucedió

El pozo de donde rescataron el cuerpo de un hombre de 44 años. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

El rescate del cuerpo de parte de los Bomberos

En un primer momento, trascendió que el hombre había muerto y se desconocían las circunstancias. Pero este sábado se informó que el caso era investigado como un homicidio. Más tarde se descartó esta última hipótesis, según informaron desde Prensa del Ministerio de Seguridad.

La oscuridad complejizó la intervención de los efectivos de distintos cuarteles que colaboraron en el rescate.

Tras las tareas realizadas por Bomberos, el cuerpo fue extraído a las 1.05. Posteriormente, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes, constatando la existencia de tres heridas punzoperforantes.

También se informó que el hombre tenía varios antecedentes penales: (averiguación por robo agravado - 21/07/2021; privación ilegítima de la libertad con acceso carnal y hurto simple en concurso real - 26/06/2012; lesiones leves y daño en concurso real - 17/11/2010).