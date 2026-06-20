Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Maipú realizaron en la noche de este viernes un operativo de rescate para dar con un hombre que al parecer se habría caído en un pozo de agua de una finca. Más tarde se conoció que la persona, de 44 años, estaba sin vida y el hecho es investigado como averiguación muerte.
Rescataron el cuerpo de un hombre de un pozo de agua en Guaymallén e investigan qué sucedió
El dato fue confirmado por los rescatistas que desde las 22 del viernes comenzaron maniobras en el kilómetro 8. El caso es investigado como averiguación muerte
En un principio se habló de un posible homicidio por las heridas cortantes que presentaba el cuerpo pero luego se comunicó que serían consecuencia del daño que sufrió al caer y dar con un hierros que había en el pozo.
El incidente fue reportado a la línea de emergencia de la Policía cerca de las 22 en el Kilómetro 8, distrito de Guaymallén, al límite con Maipú, hasta donde se trasladaron los bomberos alertados por la situación.
El rescate del cuerpo de parte de los Bomberos
En un primer momento, trascendió que el hombre había muerto y se desconocían las circunstancias. Pero este sábado se informó que el caso era investigado como un homicidio. Más tarde se descartó esta última hipótesis, según informaron desde Prensa del Ministerio de Seguridad.
La oscuridad complejizó la intervención de los efectivos de distintos cuarteles que colaboraron en el rescate.
Tras las tareas realizadas por Bomberos, el cuerpo fue extraído a las 1.05. Posteriormente, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes, constatando la existencia de tres heridas punzoperforantes.
También se informó que el hombre tenía varios antecedentes penales: (averiguación por robo agravado - 21/07/2021; privación ilegítima de la libertad con acceso carnal y hurto simple en concurso real - 26/06/2012; lesiones leves y daño en concurso real - 17/11/2010).