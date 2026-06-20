Tras el incendio en República Dominicana, mendocinos intentan rehacer sus pasaportes para regresar

El hotel incendiado en República Dominicana aguarda la autopsia de la víctima fatal, una mujer de nacionalidad italiana.

"Nos dieron un turno para hacer nuevamente los pasaportes porque se quemaron en el incendio", explicó quien destacó el acompañamiento que recibieron tras la evacuación.

El drama en las playas de República Dominicana

El incendio obligó a desalojar a cerca de 1.700 huéspedes que se encontraban en el complejo turístico ubicado en Bayahibe. Todos fueron reubicados en otros hoteles de la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

La emergencia dejó además una víctima fatal. Se trata de la ciudadana italiana Francesca Valentino, de 46 años, quien falleció luego de resultar afectada por el fuego. La cadena hotelera informó que aguarda los resultados de la autopsia para establecer la causa exacta de su muerte.

Dramática postal del incendio en República Dominicana. Hay mendocinos entre los evacuados.

En un comunicado oficial, la empresa expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que el resto de los huéspedes y empleados fueron evacuados de manera segura. También confirmó que el hotel permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se realizan inspecciones estructurales y peritajes técnicos.

La solución para los mendocinos varados, tras el incendio en el hotel

Para los mendocinos afectados, sin embargo, la prioridad pasa ahora por resolver cuestiones prácticas derivadas de la emergencia. La pérdida de documentación, equipaje y objetos personales alteró por completo sus planes de viaje y los obligó a iniciar trámites extraordinarios para poder regresar a la Argentina.

Mientras tanto, la Embajada Argentina en República Dominicana continúa asistiendo a los ciudadanos afectados y coordinando la emisión de documentación provisoria para quienes perdieron sus pasaportes durante el incendio.