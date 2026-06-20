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Una pesadilla en la playa

Tras el incendio en República Dominicana, mendocinos intentan rehacer sus pasaportes para regresar

En medio del caos, los turistas mendocinos lograron avances en los trámites para su próximo regreso a la provincia. Tras el incendio, el hotel seguirá cerrado

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Imágenes de la tragedia en República Dominicana, donde murió una turista italiana.

Imágenes de la tragedia en República Dominicana, donde murió una turista italiana.

La incertidumbre continúa para los mendocinos afectados por el incendio que destruyó parte del hotel Viva Dominicus Beach, en República Dominicana. Mientras la cadena hotelera confirmó que el complejo permanecerá cerrado por tiempo indeterminado, varios turistas argentinos intentan recuperar la documentación que perdieron entre las llamas para poder regresar al país.

Una de las afectadas es la mendocina Paula Tano, quien se encontraba alojada en el resort cuando se desató el incendio y perdió su pasaporte junto con otras pertenencias personales.

Según relató, la asistencia de la Embajada Argentina fue inmediata. El organismo ya otorgó turnos a los turistas que quedaron sin documentación para tramitar pasaportes de emergencia y facilitar su regreso.

El hotel incendiado en Rep&uacute;blica Dominicana aguarda la autopsia de la v&iacute;ctima fatal, una mujer de nacionalidad italiana.

El hotel incendiado en República Dominicana aguarda la autopsia de la víctima fatal, una mujer de nacionalidad italiana.

"Nos dieron un turno para hacer nuevamente los pasaportes porque se quemaron en el incendio", explicó quien destacó el acompañamiento que recibieron tras la evacuación.

El drama en las playas de República Dominicana

El incendio obligó a desalojar a cerca de 1.700 huéspedes que se encontraban en el complejo turístico ubicado en Bayahibe. Todos fueron reubicados en otros hoteles de la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

La emergencia dejó además una víctima fatal. Se trata de la ciudadana italiana Francesca Valentino, de 46 años, quien falleció luego de resultar afectada por el fuego. La cadena hotelera informó que aguarda los resultados de la autopsia para establecer la causa exacta de su muerte.

Dram&aacute;tica postal del incendio en Rep&uacute;blica Dominicana. Hay mendocinos entre los evacuados.

Dramática postal del incendio en República Dominicana. Hay mendocinos entre los evacuados.

En un comunicado oficial, la empresa expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que el resto de los huéspedes y empleados fueron evacuados de manera segura. También confirmó que el hotel permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se realizan inspecciones estructurales y peritajes técnicos.

La solución para los mendocinos varados, tras el incendio en el hotel

Para los mendocinos afectados, sin embargo, la prioridad pasa ahora por resolver cuestiones prácticas derivadas de la emergencia. La pérdida de documentación, equipaje y objetos personales alteró por completo sus planes de viaje y los obligó a iniciar trámites extraordinarios para poder regresar a la Argentina.

Mientras tanto, la Embajada Argentina en República Dominicana continúa asistiendo a los ciudadanos afectados y coordinando la emisión de documentación provisoria para quienes perdieron sus pasaportes durante el incendio.

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