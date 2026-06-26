Si tenés naranjas usadas y su cáscara en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Las cáscaras de la naranja, por ejemplo, esconden propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
La naranja es una estrella en esta época y lo más común es retirar la cáscara o dejarlos a medio usar y descartarlos. Sin embargo, esa parte concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la naranja, su piel también aporta muchos beneficios, por lo que reutilizarla es una manera simple de sumar nutrientes a la dieta. Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué las cáscaras de naranja son un tesoro
Las cáscaras de la naranja poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Previenen el colesterol.
- Combate la acidez.
- La cáscara alivia problemas digestivos.
- Es antibacteriana.
- Previene y combate enfermedades respiratorias.
- Mejora la salud mental.
- Ayuda a perder peso.
- Mejora el aspecto de la piel.
- La cáscara de naranja tiene propiedades calmantes que favorecen la relajación, ideal para dormir.
- Tienen alto contenido en antioxidantes y vitamina c.
- Combate el envejecimiento celular y mantener tu cuerpo en mejores condiciones.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de la naranja en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales para secarlas y ponérselas a la yerba del mate. De esta forma tendrás un mate aromático y con un sabor cítrico riquísimo.
Puedes hacer bastoncitos dulces de piel de naranja y chocolate o confitada en almíbar, el licor casero con sus cáscaras también son una excelente opción e incluso rallar la cáscara para recetas que la requieran y mejora la intensidad de cualquier sabor.
Podrás hacer velas aromáticas en cáscara de naranja, un ambientador natural y ecológico, cuencos para helado, usarlas como limpiador de acero inoxidable natural y por último y más beneficioso: usar las cáscaras como repelente ahuyentador de mosquitos.