Si tenés naranjas usadas y su cáscara en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

No tires las cáscaras de la naranja que usaste. Foto Canva

Por qué las cáscaras de naranja son un tesoro

Las cáscaras de la naranja poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Previenen el colesterol.

Combate la acidez.

La cáscara alivia problemas digestivos.

alivia problemas digestivos. Es antibacteriana.

Previene y combate enfermedades respiratorias.

Mejora la salud mental.

Se pueden hacer un millón de cosas con tan solo cáscaras de naranja, estas son algunas de ellas. Foto Canva

Ayuda a perder peso.

Mejora el aspecto de la piel.

La cáscara de naranja tiene propiedades calmantes que favorecen la relajación, ideal para dormir.

tiene propiedades calmantes que favorecen la relajación, ideal para dormir. Tienen alto contenido en antioxidantes y vitamina c.

Combate el envejecimiento celular y mantener tu cuerpo en mejores condiciones.

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de la naranja en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales para secarlas y ponérselas a la yerba del mate. De esta forma tendrás un mate aromático y con un sabor cítrico riquísimo.

Puedes hacer bastoncitos dulces de piel de naranja y chocolate o confitada en almíbar, el licor casero con sus cáscaras también son una excelente opción e incluso rallar la cáscara para recetas que la requieran y mejora la intensidad de cualquier sabor.

Podrás hacer velas aromáticas en cáscara de naranja, un ambientador natural y ecológico, cuencos para helado, usarlas como limpiador de acero inoxidable natural y por último y más beneficioso: usar las cáscaras como repelente ahuyentador de mosquitos.