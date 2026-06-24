Las freidoras de aire se han ido expandiendo en las casas y su uso aumentó considerablemente. Pero, lo que tiene de bueno lo tiene de difícil a la hora de limpiar, por eso, con tan solo un ingrediente de limpieza podrás dejarla como nueva y sin esfuerzo: usar bicarbonato de sodio.
Si tenés freidora de aire o airfryer para cocinar, tenés que usar bicarbonato: por qué y cómo
La freidora de aire es la nueva cocina de la modernidad e impone presencia en muchas casas. Por eso, hay que saber con qué truco se mantienen impecables
El bicarbonato desde siempre fue el aliado mágico de la limpieza, por eso ahora con el uso popular de la freidora de aire se recomienda usarlo para descomponer la suciedad sin frotar ni usar químicos agresivos.
Si tenés freidora de aire o airfryer para cocinar, tenés que usar bicarbonato: por qué y cómo
La acumulación de aceite y restos de comida en la freidora es inevitable y no solo puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico, sino también alterar el sabor de los alimentos si no se la mantiene limpia correctamente. Por ello aparece un removedor mágico: el bicarbonato de sodio.
El bicarbonato, también conocido como, bicarbonato de soda o sal de vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico.
Este ingrediente que suele estar en cualquier cocina se ha ganado un lugar entre los trucos caseros más populares gracias a sus múltiples propiedades. Actúa como abrasivo suave y neutralizador de olores, lo que lo convierte en un aliado ideal para limpiar electrodomésticos. En el caso de la freidora de aire ayuda a remover la grasa acumulada en la canasta y en la rejilla interior.
El procedimiento del truco es bastante simple, solo debes poner dos cucharadas de bicarbonato, agua caliente y dejar actuar por 15 minutos. Lo que pasará es que el oxígeno activo emulsionará la grasa adherida y la suciedad quedará suspendida en el agua, entonces podrás limpiarla con mayor facilidad usando solo una esponja suave y detergente.