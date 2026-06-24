Si tenés freidora de aire o airfryer para cocinar, tenés que usar bicarbonato: por qué y cómo

El bicarbonato, también conocido como, bicarbonato de soda o sal de vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico.

El bicarbonato de sodio ayuda a remover la grasa acumulada en la canasta y en la rejilla interior de la freidora de aire. Foto Canva

Este ingrediente que suele estar en cualquier cocina se ha ganado un lugar entre los trucos caseros más populares gracias a sus múltiples propiedades. Actúa como abrasivo suave y neutralizador de olores, lo que lo convierte en un aliado ideal para limpiar electrodomésticos. En el caso de la freidora de aire ayuda a remover la grasa acumulada en la canasta y en la rejilla interior.

El procedimiento del truco es bastante simple, solo debes poner dos cucharadas de bicarbonato, agua caliente y dejar actuar por 15 minutos. Lo que pasará es que el oxígeno activo emulsionará la grasa adherida y la suciedad quedará suspendida en el agua, entonces podrás limpiarla con mayor facilidad usando solo una esponja suave y detergente.