Freidora de aire: la función poco conocida de este electrodoméstico que muchos no aprovechan

La freidora de aire tiene la capacidad para elaborar diferentes platos y lograr que las comidas salgan crujientes y sabrosas como en el horno, pero sin la necesidad de utilizar aceite. Por eso este electrodoméstico se ha convertido en una opción ideal para aquellos que buscan mantener una alimentación más saludable y disfrutando del sabor.

No es nuevo entonces que la freidora de aire permite hacer prácticamente de todo: desde huevos en todas sus versiones hasta unas papas fritas crocantes sin una gota de aceite. Además se pueden preparar recetas más elaboradas como pollo asado, distintos tipos de pescados, o cocinar verduras de todo tipo. Pero hay una función muy práctica que muchas personas aún no conocen y no pueden aprovechan: descongelar pan.