freidora de aire.png Evita un incendio con tu freidora de aire.

En este sentido, los profesionales aseguran que, si no quieres limpiar la cesta o canasta de la freidora de aire, puedes reemplazar el papel de horno con un molde de silicona. El mismo tiene la forma de la rejilla del dispositivo, por lo que calza a la perfección y no habrá problema alguno porque son “pesados” y no levitarán con el aire del artefacto.

Los moldes de silicona aptos para freidoras de aire tienen un precio accesible y se pueden conseguir en distintas tiendas físicas y online.

moldes de silicona para freidora de aire.png Freidora de aire: estos son los moldes que recomiendan especialistas.

Por otro lado, recuerda que existen algunos alimentos que tampoco se pueden cocinar en la freidora de aire porque pueden dañar el interior del artefacto o, en el peor de los casos, también ocasionar un incendio: