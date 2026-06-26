Terremoto en Venezuela: dónde buscar información sobre muertos, desaparecidos, ayuda y hasta mascotas perdidas

Los teremotos causaron graves daños en Venezuela. Imagen: Agencia NA (Xinhua).

El doble terremoto ha devastado ciudades en Venezuela

Los daños materiales también son de gran magnitud. El Gobierno confirmó que 250 edificios fueron destruidos o sufrieron daños estructurales, mientras que en las horas posteriores al terremoto se registraron más de 200 réplicas, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a evacuar distintas zonas por riesgo de nuevos derrumbes.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En esa región también se produjeron saqueos a comercios y viviendas dañadas, mientras rescatistas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Según la página Desaparecidos Terremoto Venezuela hay 71.018 personas desaparecidas. Imagen: Río Negro.

En paralelo, miles de familias intentan localizar a sus seres queridos. Además de los canales oficiales habilitados por el Gobierno venezolano, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela se convirtió en uno de los principales espacios de consulta para reportar personas desaparecidas o encontradas.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio, hasta el momento se registran 71.018 personas reportadas como desaparecidas y 5.968 personas encontradas, cifras que se actualizan de manera permanente a medida que llegan nuevos reportes.

Ayuda internacional

Mientras continúan las labores de rescate, la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria para asistir a los damnificados. Estados Unidos anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares, junto con el envío de brigadas de rescate. También mandaron apoyo Francia, España, Colombia, Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Efectivos de las Fuerzas Armadas partiendo a Venezuela. Imagen: Infobae.

El papa León XIV destinó una donación de 100.000 euros para las primeras acciones de emergencia. Por su parte, el Gobierno argentino puso a disposición recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios.

Dónde buscar información oficial, reportar personas y colaborar con Venezuela

En medio de la emergencia, se habilitaron diferentes plataformas y canales para reportar personas desaparecidas o encontradas, acceder a información actualizada, colaborar con donaciones y compartir información verificada.

1. Reporte de personas desaparecidas

https://venezuelareporta.org

https://venezuelatebusca.com

https://desaparecidosterremotovenezuela.com

2. Reporte de daños estructurales

https://terremotovenezuela.com

https://tilinapp.com

https://app.appcentinela.com/instalar

3. Apoyo presencial y rescate

https://rescate-ve.vercel.app

4. Ingenieros para inspección de habitabilidad

https://habitable.lovable.app

https://www.instagram.com/grupoavila.ve

https://app.appcentinela.com/instalar

5. Centros de acopio

https://ayudaparavenezuela.com

https://www.veneconnect.com/apoyo-terremoto

https://tugruero.com

https://zonasegura.up.railway.app

6. Insumos requeridos por zona

https://ayudaparavenezuela.com

9. Centros de alimentación

https://refugiosvenezuela.com

10. Refugios y alojamiento

https://refugiosvenezuela.com

https://zonasegura.up.railway.app

11. Pacientes en hospitales

https://pacientesterremotovzla.lovable.app

12 . Información de mascotas

https://www.huellascan.com/terremoto

13. Logística y transporte

https://rescate-ve.vercel.app

14. Apoyo médico y psicológico

https://www.nueveonce.com

https://venemergencia.com