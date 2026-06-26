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Terremoto en Venezuela: dónde buscar información sobre muertos, desaparecidos, ayuda y hasta mascotas perdidas

Tras el terremoto en Venezuela, continúan los rescates mientras crece la ayuda internacional y la búsqueda de desaparecidos

Paula García
Editado por Paula García
Protección Civil participa en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. Imagen: Clarín.

Protección Civil participa en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. Imagen: Clarín.

El doble terremoto, con dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles provocaron cientos de muertes, miles de heridos y graves daños en Venezuela. Continúan las tareas de rescate mientras crece la ayuda internacional.

Venezuela atraviesa una de las peores emergencias de su historia reciente luego de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país durante la noche del miércoles 24 de mayo. El doble terremoto afectó principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, donde se registró el colapso de edificios, cortes en los servicios esenciales y el cierre del principal aeropuerto del país.

Según el último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al menos 589 personas murieron y 2.980 resultaron heridas como consecuencia del desastre. Además, las autoridades informaron que 157 personas permanecen desaparecidas, 200 continúan atrapadas bajo los escombros y casi 3.000 familias resultaron damnificadas.

Los teremotos causaron graves da&ntilde;os en Venezuela. Imagen: Agencia NA (Xinhua).

Los teremotos causaron graves daños en Venezuela. Imagen: Agencia NA (Xinhua).

El doble terremoto ha devastado ciudades en Venezuela

Los daños materiales también son de gran magnitud. El Gobierno confirmó que 250 edificios fueron destruidos o sufrieron daños estructurales, mientras que en las horas posteriores al terremoto se registraron más de 200 réplicas, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a evacuar distintas zonas por riesgo de nuevos derrumbes.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En esa región también se produjeron saqueos a comercios y viviendas dañadas, mientras rescatistas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Seg&uacute;n la p&aacute;gina Desaparecidos Terremoto Venezuela hay 71.018 personas desaparecidas. Imagen: R&iacute;o Negro.

Según la página Desaparecidos Terremoto Venezuela hay 71.018 personas desaparecidas. Imagen: Río Negro.

En paralelo, miles de familias intentan localizar a sus seres queridos. Además de los canales oficiales habilitados por el Gobierno venezolano, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela se convirtió en uno de los principales espacios de consulta para reportar personas desaparecidas o encontradas.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio, hasta el momento se registran 71.018 personas reportadas como desaparecidas y 5.968 personas encontradas, cifras que se actualizan de manera permanente a medida que llegan nuevos reportes.

Ayuda internacional

Mientras continúan las labores de rescate, la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria para asistir a los damnificados. Estados Unidos anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares, junto con el envío de brigadas de rescate. También mandaron apoyo Francia, España, Colombia, Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Efectivos de las Fuerzas Armadas partiendo a Venezuela. Imagen: Infobae.

Efectivos de las Fuerzas Armadas partiendo a Venezuela. Imagen: Infobae.

El papa León XIV destinó una donación de 100.000 euros para las primeras acciones de emergencia. Por su parte, el Gobierno argentino puso a disposición recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios.

Dónde buscar información oficial, reportar personas y colaborar con Venezuela

En medio de la emergencia, se habilitaron diferentes plataformas y canales para reportar personas desaparecidas o encontradas, acceder a información actualizada, colaborar con donaciones y compartir información verificada.

1. Reporte de personas desaparecidas

  • https://venezuelareporta.org
  • https://venezuelatebusca.com
  • https://desaparecidosterremotovenezuela.com

2. Reporte de daños estructurales

  • https://terremotovenezuela.com
  • https://tilinapp.com
  • https://app.appcentinela.com/instalar

3. Apoyo presencial y rescate

  • https://rescate-ve.vercel.app

4. Ingenieros para inspección de habitabilidad

  • https://habitable.lovable.app
  • https://www.instagram.com/grupoavila.ve
  • https://app.appcentinela.com/instalar

5. Centros de acopio

  • https://ayudaparavenezuela.com
  • https://www.veneconnect.com/apoyo-terremoto
  • https://tugruero.com
  • https://zonasegura.up.railway.app

6. Insumos requeridos por zona

  • https://ayudaparavenezuela.com

9. Centros de alimentación

  • https://refugiosvenezuela.com

10. Refugios y alojamiento

  • https://refugiosvenezuela.com
  • https://zonasegura.up.railway.app

11. Pacientes en hospitales

  • https://pacientesterremotovzla.lovable.app

12 . Información de mascotas

  • https://www.huellascan.com/terremoto

13. Logística y transporte

  • https://rescate-ve.vercel.app

14. Apoyo médico y psicológico

  • https://www.nueveonce.com
  • https://venemergencia.com

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