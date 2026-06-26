Terremoto en Venezuela: dónde buscar información sobre muertos, desaparecidos, ayuda y hasta mascotas perdidas

El doble terremoto, con dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles provocaron cientos de muertes, miles de heridos y graves daños en Venezuela. Continúan las tareas de rescate mientras crece la ayuda internacional.
Venezuela atraviesa una de las peores emergencias de su historia reciente luego de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país durante la noche del miércoles 24 de mayo. El doble terremoto afectó principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, donde se registró el colapso de edificios, cortes en los servicios esenciales y el cierre del principal aeropuerto del país.
Según el último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al menos 589 personas murieron y 2.980 resultaron heridas como consecuencia del desastre. Además, las autoridades informaron que 157 personas permanecen desaparecidas, 200 continúan atrapadas bajo los escombros y casi 3.000 familias resultaron damnificadas.
El doble terremoto ha devastado ciudades en Venezuela
Los daños materiales también son de gran magnitud. El Gobierno confirmó que 250 edificios fueron destruidos o sufrieron daños estructurales, mientras que en las horas posteriores al terremoto se registraron más de 200 réplicas, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a evacuar distintas zonas por riesgo de nuevos derrumbes.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En esa región también se produjeron saqueos a comercios y viviendas dañadas, mientras rescatistas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.
En paralelo, miles de familias intentan localizar a sus seres queridos. Además de los canales oficiales habilitados por el Gobierno venezolano, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela se convirtió en uno de los principales espacios de consulta para reportar personas desaparecidas o encontradas.
De acuerdo con los datos publicados en el sitio, hasta el momento se registran 71.018 personas reportadas como desaparecidas y 5.968 personas encontradas, cifras que se actualizan de manera permanente a medida que llegan nuevos reportes.
Ayuda internacional
Mientras continúan las labores de rescate, la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria para asistir a los damnificados. Estados Unidos anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares, junto con el envío de brigadas de rescate. También mandaron apoyo Francia, España, Colombia, Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial.
El papa León XIV destinó una donación de 100.000 euros para las primeras acciones de emergencia. Por su parte, el Gobierno argentino puso a disposición recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios.
Dónde buscar información oficial, reportar personas y colaborar con Venezuela
En medio de la emergencia, se habilitaron diferentes plataformas y canales para reportar personas desaparecidas o encontradas, acceder a información actualizada, colaborar con donaciones y compartir información verificada.
1. Reporte de personas desaparecidas
- https://venezuelareporta.org
- https://venezuelatebusca.com
- https://desaparecidosterremotovenezuela.com
2. Reporte de daños estructurales
- https://terremotovenezuela.com
- https://tilinapp.com
- https://app.appcentinela.com/instalar
3. Apoyo presencial y rescate
- https://rescate-ve.vercel.app
4. Ingenieros para inspección de habitabilidad
- https://habitable.lovable.app
- https://www.instagram.com/grupoavila.ve
- https://app.appcentinela.com/instalar
5. Centros de acopio
- https://ayudaparavenezuela.com
- https://www.veneconnect.com/apoyo-terremoto
- https://tugruero.com
- https://zonasegura.up.railway.app
6. Insumos requeridos por zona
- https://ayudaparavenezuela.com
9. Centros de alimentación
- https://refugiosvenezuela.com
10. Refugios y alojamiento
- https://refugiosvenezuela.com
- https://zonasegura.up.railway.app
11. Pacientes en hospitales
- https://pacientesterremotovzla.lovable.app
12 . Información de mascotas
- https://www.huellascan.com/terremoto
13. Logística y transporte
- https://rescate-ve.vercel.app
14. Apoyo médico y psicológico
- https://www.nueveonce.com
- https://venemergencia.com