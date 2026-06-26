La dura historia de Laura: tiene 42 años, padece un cáncer avanzado y junta cartones para sobrevivir

Laura padece un cáncer avanzado y junta cartón para solventar sus gastos. Imagen: Canal 10.

Cuando le consultaron cuánto gana por día, Laura comentó que genera entre $5.000 y $10.000 por día recolectando y vendiendo cartón. En esta tarea no está sola, ya que la acompañan Lautaro, su hijo de 22 años, y su perra Manyula, con quienes recorre las calles todos los días en busca de materiales para vender.

Por otro lado, la mujer contó que duerme junto a su familia en colchones en el piso. "Dormimos yo, el papá de él, el nene que no escucha, una nena, mi hijo de ocho años y yo en la cocina. Es cocina, pieza, comedor, todo junto… Se me bajan mucho las defensas, no tengo glóbulos rojos y no puedo hacer quimio, no puedo hacer rayos, nada de eso", expresó.

Además, agradeció la ayuda que recibe en el barrio: "Nos levantamos, desayunamos con mis hijos y salimos a la calle. Ellos juntan cartón, la gente es muy solidaria. Tenemos suerte de que nos reciban con un buen día y que no nos traten mal".

Luego de la difusión de su situación, diferentes personas y fundaciones de todo el país ofrecieron ayuda económica para Laura. El gobierno cordobés y la municipalidad también la llamaron para brindarle apoyo.

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Según contó, la familia recibió una llamada del Ministerio de Desarrollo porque les llevarán cuchetas, colchas y mercadería. "Ahora me llamaron del Ministerio de Salud. Tengo que ir al hospital para que me ayuden con las bolsitas para la orina. Son muy caras y como yo tengo alergia a la piel tenía que buscar la bolsa exacta", expresó.