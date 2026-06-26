La dura historia de Laura: tiene 42 años, padece un cáncer avanzado y junta cartones para sobrevivir

"Yo duermo en el piso con dos colchones de dos plazas porque no tenemos lugar", contó Laura de 42 años. La mujer vive en Córdoba con su familia en condiciones de vulneradbilidad y en una vivienda que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Hace un año le diagnosticaron cáncer.
Desde entonces, Laura enfrenta una dura realidad. Además de convivir con la enfermedad en etapa avanzada, sale todos los días a juntar cartón para generar ingresos y poder afrontar los gastos que implica el tratamiento. En medio de la precariedad en la que vive, sostiene a su familia mientras lucha por acceder a los recursos necesarios para cuidar su salud.
La dura historia de Laura
La mujer habló con Canal 10 de Córdoba y contó: "Desde hace un año me enteré que tengo cáncer y está todo caro. Tengo que comprarme mis cosas yo y tengo un hijo hipoacúsico que no habla, no escucha y bueno... vivimos el día a día".
Cuando le consultaron cuánto gana por día, Laura comentó que genera entre $5.000 y $10.000 por día recolectando y vendiendo cartón. En esta tarea no está sola, ya que la acompañan Lautaro, su hijo de 22 años, y su perra Manyula, con quienes recorre las calles todos los días en busca de materiales para vender.
Por otro lado, la mujer contó que duerme junto a su familia en colchones en el piso. "Dormimos yo, el papá de él, el nene que no escucha, una nena, mi hijo de ocho años y yo en la cocina. Es cocina, pieza, comedor, todo junto… Se me bajan mucho las defensas, no tengo glóbulos rojos y no puedo hacer quimio, no puedo hacer rayos, nada de eso", expresó.
Además, agradeció la ayuda que recibe en el barrio: "Nos levantamos, desayunamos con mis hijos y salimos a la calle. Ellos juntan cartón, la gente es muy solidaria. Tenemos suerte de que nos reciban con un buen día y que no nos traten mal".
Luego de la difusión de su situación, diferentes personas y fundaciones de todo el país ofrecieron ayuda económica para Laura. El gobierno cordobés y la municipalidad también la llamaron para brindarle apoyo.
Según contó, la familia recibió una llamada del Ministerio de Desarrollo porque les llevarán cuchetas, colchas y mercadería. "Ahora me llamaron del Ministerio de Salud. Tengo que ir al hospital para que me ayuden con las bolsitas para la orina. Son muy caras y como yo tengo alergia a la piel tenía que buscar la bolsa exacta", expresó.