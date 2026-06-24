La épica frase que eligió la AFA para saludar a Messi por su cumpleaños

"39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumple, capitán!", escribieron desde la AFA junto a la imagen. Con la camiseta albiceleste, el Messi marcó una etapa única en la que fue seis veces campeón. Fue campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, finalmente, lideró una era dorada para la Mayor de la Selección argentina con los campeonatos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

El saludo de la FIFA

La cuenta oficial de la Copa del Mundo también homenajeó a Messi en el día de su cumpleaños con un video que muestra el recorrido del 10 en el paso del tiempo con la camiseta de la Selección argentina.

"Un Messi, todos los Messi", escribieron el posteo con un Messi recorriendo los seis Mundiales que ha disputado con la Argentina.