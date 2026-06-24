La épica frase que eligió la AFA para saludar a Messi por su cumpleaños

En medio del desarrollo de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi festeja su cumpleaños número 39 en otra celebración -la número 13- en la concentración de la Selección argentina.
La Asociación del Fútbol Argentino le deseó un feliz cumpleaños a Lionel Messi en su aniversario número 39
En medio del desarrollo de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi festeja su cumpleaños número 39 en otra celebración -la número 13- en la concentración de la Selección argentina.
Los saludos de diversas partes del mundo comenzaron a circular en redes sociales desde el inicio del 24 de junio, día del aniversario del nacimiento de Lionel Andrés Messi.
A las doce de la noche, la Asociación del Fútbol Argentino hizo una publicación para desearle un feliz cumpleaños al capitán de la Selección argentina. Con un diseño de tres imágenes de Leo con la camiseta Albiceleste, el ente madre del fútbol nacional le dejó un sentido deseo al 10.
"39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumple, capitán!", escribieron desde la AFA junto a la imagen. Con la camiseta albiceleste, el Messi marcó una etapa única en la que fue seis veces campeón. Fue campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, finalmente, lideró una era dorada para la Mayor de la Selección argentina con los campeonatos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.
La cuenta oficial de la Copa del Mundo también homenajeó a Messi en el día de su cumpleaños con un video que muestra el recorrido del 10 en el paso del tiempo con la camiseta de la Selección argentina.
"Un Messi, todos los Messi", escribieron el posteo con un Messi recorriendo los seis Mundiales que ha disputado con la Argentina.