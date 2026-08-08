A lo largo de más de dos décadas de éxito profesional ininterrumpido, la figura de Jorge Messi, quien falleció este viernes en Rosario, se caracterizó por un marcado hermetismo. Mientras otros agentes y padres de futbolistas buscaban cámaras, él optó por la sobriedad, trabajando en silencio para blindar la vida personal y contractual del mejor jugador del planeta. Sin embargo, en contadas ocasiones rompió su postura habitual ante la prensa internacional y nacional, dejando frases que retrataron con fidelidad los cimientos del mito viviente Lionel Messi.
De las penurias en Rosario al sueño en Barcelona: las pocas veces que Jorge Messi rompió el silencio
A través de recordadas intervenciones en medios como Kicker, Informe Robinson o El Gráfico, el histórico representante del crack dejó testimonios imborrables sobre el sacrificio familiar y la crianza de Lionel messi, el mejor del mundo.
Uno de sus testimonios más sinceros y profundos se dio en una histórica entrevista concedida al prestigioso medio alemán Kicker. En ella, Jorge Messi abordó la intimidad de los momentos más difíciles en Rosario y el duro camino previo a desembarcar en Cataluña. "En Newell's me hicieron golpear 30 veces la puerta y de los 900 pesos del tratamiento apenas me dieron 400", confesó sin rodeos sobre la falta de apoyo para las hormonas de crecimiento. Asimismo, recordó la valentía familiar para emigrar: "Nos sentamos en una mesa y decidimos juntos, toda la familia, los chicos también. Leo tenía mucha ilusión de ir".
En esa misma charla con Kicker, reveló con humor y ternura cómo vivía las actuaciones de su hijo desde las tribunas o el televisor: "Los partidos me gusta verlos solo, lejos de todo el mundo. Ni mi esposa ni nadie los quiere ver conmigo porque a veces grito y se me escapa algún insulto. Hace poco Leo se enteró de que me había enojado por algo que hizo contra el Madrid y me llamó riéndose a preguntarme: '¿Así que me insultaste, papá?'".
En el recordado informe del programa español Informe Robinson, Jorge Messi repasó la faceta más cruda del desembarco en España, una travesía repleta de incertidumbre. En el documental de Canal+, reconoció el sufrimiento compartido en las sombras durante los primeros meses en La Masía: "Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que el otro lo viera. Hacíamos como que estábamos bien los dos, pero estábamos mal". La decisión final, según contó, fue de Lionel, a quien le preguntó directamente si prefería volver o seguir peleándola.
Por su parte, en intervenciones para gráficos nacionales como la emblemática revista El Gráfico y diversos libros biográficos, el papá de Lionel Messi siempre buscó desmitificar su papel de "padre riguroso", reivindicando su rol primordial como sostén afectivo. Subrayó en reiteradas oportunidades que Leo nunca sintió la presión mediática porque creció con una naturalidad absoluta hacia el fútbol: "Desde que tuvo uso de razón, su mejor amigo siempre fue la pelota. Era un chico totalmente normal".
Quizá la frase más premonitoria y conmovedora que dejó para el recuerdo fue la que le confesó al periodismo europeo al reflexionar sobre el paso del tiempo y el ocaso de la carrera de su hijo: "El día que Leo no juegue más, creo que se me va a caer una ilusión y no voy a ver más fútbol. Me impacta solo de imaginarlo". Un testimonio que resume la entrega total de un padre que dedicó su vida entera a acompañar el sueño del crack.
En pocas palabras
- Jorge Messi: El representante de Lionel Messi mantuvo un marcado hermetismo durante su carrera.
- Sacrificio familiar: Jorge relató las dificultades económicas y la decisión de emigrar por el futuro de Lionel.
- Vínculo padre-hijo: Messi padre describió la especial conexión con su hijo, marcada por el apoyo incondicional.