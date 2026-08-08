De las penurias en Rosario al sueño en Barcelona: las pocas veces que Jorge Messi rompió el silencio

En el recordado informe del programa español Informe Robinson, Jorge Messi repasó la faceta más cruda del desembarco en España, una travesía repleta de incertidumbre. En el documental de Canal+, reconoció el sufrimiento compartido en las sombras durante los primeros meses en La Masía: "Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que el otro lo viera. Hacíamos como que estábamos bien los dos, pero estábamos mal". La decisión final, según contó, fue de Lionel, a quien le preguntó directamente si prefería volver o seguir peleándola.

Por su parte, en intervenciones para gráficos nacionales como la emblemática revista El Gráfico y diversos libros biográficos, el papá de Lionel Messi siempre buscó desmitificar su papel de "padre riguroso", reivindicando su rol primordial como sostén afectivo. Subrayó en reiteradas oportunidades que Leo nunca sintió la presión mediática porque creció con una naturalidad absoluta hacia el fútbol: "Desde que tuvo uso de razón, su mejor amigo siempre fue la pelota. Era un chico totalmente normal".

Quizá la frase más premonitoria y conmovedora que dejó para el recuerdo fue la que le confesó al periodismo europeo al reflexionar sobre el paso del tiempo y el ocaso de la carrera de su hijo: "El día que Leo no juegue más, creo que se me va a caer una ilusión y no voy a ver más fútbol. Me impacta solo de imaginarlo". Un testimonio que resume la entrega total de un padre que dedicó su vida entera a acompañar el sueño del crack.