Luto en el deporte argentino por la muerte de Daniel Castellani, una leyenda del vóley nacional

Su célebre definición del deporte argentino

Hasta siempre, Daniel.



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Daniel Castellani, prócer del vóley nacional.pic.twitter.com/NbZSBxUPD0 — DEPORTV (@canaldeportv) June 25, 2026

Daniel Castellani, una vida dedicada al vóley

Daniel Jorge Castellani tenía 65 años y en su larga trayectoria como jugador fue el capitán de la selección nacional en el histórico tercer puesto del Mundial de 1982, en Argentina, y la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Se inició en Boca y defendió los colores de Obras además de haber jugado profesionalmente en Italia y Brasil, dos de las mejores ligas del mundo.

Como entrenador dirigió a la Selección argentina masculina entre 1993 y 1999 (fue oro en los Panamericanos del 95), fue múltiple campeón con Bolívar y emigró a Polonia donde ganó varios títulos con el SKRA Belchatow y llevó a la selección polaca a ser campeona de Europa.

Luego, tras experiencias en Italia y Turquía, retornó al país en 2022 para asumir la conducción de la selección nacional femenina, aunque su enfermedad le impidió estar con el equipo en el Mundial del año pasado.