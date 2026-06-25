Luto en el deporte argentino por la muerte de Daniel Castellani, una leyenda del vóley nacional

Profunda tristeza generó en el deporte argentino la noticia del fallecimiento de Daniel Castellani, una verdadera leyenda del vóley nacional e internacional.
Profunda tristeza generó en el deporte argentino la noticia del fallecimiento de Daniel Castellani, una verdadera leyenda del vóley nacional e internacional.
Profunda tristeza generó en el deporte argentino la noticia del fallecimiento de Daniel Castellani, una verdadera leyenda del vóley nacional e internacional.
La FEVA lo despidió a través de sus redes sociales al indicar: "HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI", y agregó: "Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados".
La entidad madre del vóley nacional destacó: "Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!".
Daniel Jorge Castellani tenía 65 años y en su larga trayectoria como jugador fue el capitán de la selección nacional en el histórico tercer puesto del Mundial de 1982, en Argentina, y la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Se inició en Boca y defendió los colores de Obras además de haber jugado profesionalmente en Italia y Brasil, dos de las mejores ligas del mundo.
Como entrenador dirigió a la Selección argentina masculina entre 1993 y 1999 (fue oro en los Panamericanos del 95), fue múltiple campeón con Bolívar y emigró a Polonia donde ganó varios títulos con el SKRA Belchatow y llevó a la selección polaca a ser campeona de Europa.
Luego, tras experiencias en Italia y Turquía, retornó al país en 2022 para asumir la conducción de la selección nacional femenina, aunque su enfermedad le impidió estar con el equipo en el Mundial del año pasado.