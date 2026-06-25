La nominaron a 13 premios Oscar, está en Netflix y es la película dramática más vista de la historia

Dirigida por David Fincher, esta película de 2008 presenta una historia melodramática con drama y romance. El curioso caso de Benjamin Button, disponible en Netflix, fue nominada a 13 premios Oscar, consagrándose con 3 galardones.

"Estéticamente es asombrosa. Y durante la primera hora, cuando la historia y los efectos especiales se funden como amantes, es incluso mejor", declaró el crítico Peter Travers de Rolling Stone.