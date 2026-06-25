La plataforma de series y películas de Netflix tiene, dentro de su catálogo, una de las producciones más aclamadas a nivel mundial. Se trata de El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por el mismísimo Brad Pitt.
La nominaron a 13 premios Oscar, está en Netflix y es la película dramática más vista de la historia
Brad Pitt y Kate Blanchet son los protagonistas de esta película de Netflix que arrasó con 3 premios Oscar
Dirigida por David Fincher, esta película de 2008 presenta una historia melodramática con drama y romance. El curioso caso de Benjamin Button, disponible en Netflix, fue nominada a 13 premios Oscar, consagrándose con 3 galardones.
"Estéticamente es asombrosa. Y durante la primera hora, cuando la historia y los efectos especiales se funden como amantes, es incluso mejor", declaró el crítico Peter Travers de Rolling Stone.
Netflix: de qué trata El curioso caso de Benjamin Button
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El curioso caso de Benjamin Button versa: "Esta fantasía romántica sobre un hombre con una curiosa enfermedad que lo hace rejuvenecer con el paso del tiempo consiguió 13 nominaciones al Oscar, incluida a mejor película".
La trama sigue a un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo, es decir, en lugar de cumplir años los descumple. Ésta es la historia de un hombre extraordinario, de la gentes que va conociendo, de sus amores, pero sobre todo de su relación con Daisy (Kate Blanchett).
Netflix: tráiler de la película El curioso caso de Benjamin Button
Reparto de El curioso caso de Benjamin Button, película de Netflix
- Brad Pitt como Benjamin Button
- Cate Blanchett como Daisy Fuller
- Taraji P. Henson
- Julia Ormond
- Tilda Swinton
- Jason Flemyng
- Mahershala Ali
- Jared Harris
- Elias Koteas
- Phyllis Somerville
Dónde ver la película El curioso caso de Benjamin Button, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El curioso caso de Benjamin Button se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El curioso caso de Benjamin Button se puede ver en Netflix.
- España: la película El curioso caso de Benjamin Button se puede ver en Netflix.