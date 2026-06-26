Netflix: el thriller de 2 horas que mantiene la tensión hasta el final y es una bomba de adrenalina

Netflix: de qué trata la película Máquina de guerra

La historia de Máquina de guerra sigue a un grupo de reclutas que enfrenta la etapa final de un exigente entrenamiento para convertirse en Army Rangers, la élite de operaciones especiales de Estados Unidos. Lo que empieza como una prueba extrema en un entorno aislado, pronto se convierte en una situación fuera de control.

El protagonista, encarnado por Alan Richson, es un ingeniero de combate conocido como el recluta 8, quien arrastra el dolor por la muerte de su hermano en combate y busca rendirle honor superando cada desafío. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa máquina letal de origen desconocido aparece en la zona.

Desde ese momento, el entrenamiento deja de ser un simulacro. Con recursos limitados y munición de práctica, los soldados deberán improvisar para sobrevivir frente a una amenaza tecnológica implacable, que no se detiene ni muestra debilidad.

La película plantea un escenario donde la resistencia humana se enfrenta a un enemigo imposible, transformando el campo de entrenamiento en una lucha desesperada por la vida.

Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix

Alan Ritchson como "Recluta 81"

Dennis Quaid como Sargento Mayor Sheridan

Stephan James como “7”

Jai Courtney

Esai Morales como Oficial Torres.

Keiynan Lonsdale

Daniel Webber

Netflix: tráiler de la película Máquina de guerra

Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica