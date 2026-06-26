La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un catálogo lleno de producciones aclamadas. Tal es el caso de Máquina de guerra (War Machine), un filme estrenado en 2026 que no da respiro con su intensa trama.
Netflix: el thriller de 2 horas que mantiene la tensión hasta el final y es una bomba de adrenalina
Con Alan Ritchson como protagonista, esta película de Netflix ha eclipsado a todo el mundo tras su estreno este 2026
Máquina de guerra es una película australiana de acción y ciencia ficción que fue dirigida por Patrick Hughes. Con el papel protagónico de Alan Ritchson, ha logrado eclipsar a la crítica y a los fanáticos de Netflix.
Tiene solo 2 horas de duración en las que sostiene su ritmo y tiene capacidad para mantener la tensión, según la crítica. Desde Micropsia Cine, Diego Lerer señaló que la película logra evitar la repetición gracias a giros narrativos que sostienen el interés.
Netflix: de qué trata la película Máquina de guerra
La historia de Máquina de guerra sigue a un grupo de reclutas que enfrenta la etapa final de un exigente entrenamiento para convertirse en Army Rangers, la élite de operaciones especiales de Estados Unidos. Lo que empieza como una prueba extrema en un entorno aislado, pronto se convierte en una situación fuera de control.
El protagonista, encarnado por Alan Richson, es un ingeniero de combate conocido como el recluta 8, quien arrastra el dolor por la muerte de su hermano en combate y busca rendirle honor superando cada desafío. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa máquina letal de origen desconocido aparece en la zona.
Desde ese momento, el entrenamiento deja de ser un simulacro. Con recursos limitados y munición de práctica, los soldados deberán improvisar para sobrevivir frente a una amenaza tecnológica implacable, que no se detiene ni muestra debilidad.
La película plantea un escenario donde la resistencia humana se enfrenta a un enemigo imposible, transformando el campo de entrenamiento en una lucha desesperada por la vida.
Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix
- Alan Ritchson como "Recluta 81"
- Dennis Quaid como Sargento Mayor Sheridan
- Stephan James como “7”
- Jai Courtney
- Esai Morales como Oficial Torres.
- Keiynan Lonsdale
- Daniel Webber
Netflix: tráiler de la película Máquina de guerra
Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- España: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.