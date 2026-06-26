Franco Colapinto desmejoró su tiempo y terminó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria

Kimi Antonelli y George Russell, con los Mercedes, se posicionaron inicialmente en tercer y cuarto lugar con el compuesto blando. Con goma dura, Franco Colapinto giró sus primeras vueltas y se ubicó en el decimo tercer lugar. Por su parte, Pierre Gasly escaló al noveno lugar con el compuesto de neumático medio.

Promediando la práctica, los equipos modificaron los neumáticos a un componente blando y las marcas bajaron. Antonelli se ubicó como líder, sucedido por Piastri y Norris. Verstappen escaló al cuarto lugar luego de superar algunos inconvenientes con la butaca de su monoplaza.

¡CORRIGIÓ JUSTO! Franco Colapinto se fue a la grava y casi pierde el control de su Alpine.



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Alpine continuó con los ajustes en el alerón delantero de los autos de Colapinto y Gasly, y los resultados fueron dispares. El piloto francés optimizó su tiempo en cuanto a la primera práctica, mientras que el argentino desmejoró su ritmo.

El último fragmento de la sesión, los pilotos practicaron con tanques llenos, como habitualmente suelen hacer, pero las ubicaciones no se modificaron respecto de cómo venían hasta el final del entrenamiento.

Horarios y actividad del Gran Premio de Austria

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 28 de junio

Carrera: 10