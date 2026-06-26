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Franco Colapinto desmejoró su tiempo y terminó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto terminó decimo sexto en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto terminó decimo sexto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto terminó decimo sexto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto saltó nuevamente a la pista del circuito Red Bull Ring para realizar la práctica libre número 2 y terminó en el decimo sexto lugar. Luego del octavo puesto en la FP1, el argentino subió sus marcas de tiempo y cayó en la tabla de posiciones en el Gran Premio de Austria.

Colapinto completó la segunda de tres prácticas libres que tendrá el fin de semana. En la segunda tanda de entrenamientos lideró nuevamente Kimi Antonelli, con el Mercedes, y lo sucedieron Oscar Piastri y Lando Norris, de McLaren.

Franco Colapinto en el circuito del Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto en el circuito del Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto completó su segunda práctica libre en el Gran Premio de Austria

En el inicio de la sesión, los McLaren se ubicaron en primer y segundo lugar con el ritmo de Lando Norris y Oscar Piastri respectivamente. Checo Pérez volvió a mostrar inconvenientes (como en el final de la primera práctica) y su Cadillac se frenó en medio de la pista por lo que los comisarios emitieron un Virtual Safety Car.

Kimi Antonelli y George Russell, con los Mercedes, se posicionaron inicialmente en tercer y cuarto lugar con el compuesto blando. Con goma dura, Franco Colapinto giró sus primeras vueltas y se ubicó en el decimo tercer lugar. Por su parte, Pierre Gasly escaló al noveno lugar con el compuesto de neumático medio.

Promediando la práctica, los equipos modificaron los neumáticos a un componente blando y las marcas bajaron. Antonelli se ubicó como líder, sucedido por Piastri y Norris. Verstappen escaló al cuarto lugar luego de superar algunos inconvenientes con la butaca de su monoplaza.

Alpine continuó con los ajustes en el alerón delantero de los autos de Colapinto y Gasly, y los resultados fueron dispares. El piloto francés optimizó su tiempo en cuanto a la primera práctica, mientras que el argentino desmejoró su ritmo.

El último fragmento de la sesión, los pilotos practicaron con tanques llenos, como habitualmente suelen hacer, pero las ubicaciones no se modificaron respecto de cómo venían hasta el final del entrenamiento.

Horarios y actividad del Gran Premio de Austria

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 28 de junio

Carrera: 10

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