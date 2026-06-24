Una sana costumbre: la sorpresa que le dio la Selección argentina a Lionel Messi por su cumpleaños

Con la presencia de Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovanni Lo Celso y el histórico utilero Marito, el capitán inició la celebración con una torta en su habitación de la sede en Kansas.

"Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió Messi en su red social, mostrando el cariño por sus compañeros en medio de una marea de saludos en redes por su aniversario de natalicio.

Antonela Roccuzzo y un tierno saludo para el 10

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, también le dedicó un tierno posteo al capitán de la Selección argentina con el que mantiene una relación desde 2009. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos", fue uno de los pasajes del mensaje que le dejó la rosarina en redes al 10.

"Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos…", respondió Messi en la publicación de Roccuzzo.