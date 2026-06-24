Una sana costumbre: la sorpresa que le dio la Selección argentina a Lionel Messi por su cumpleaños

Una vez más Lionel Messi inició su cumpleaños en la concentración de la Selección argentina. Trece veces en su recorrido con la Abiceleste le tocó pasar esta situación de compartir con sus compañeros el día de aniversario de nacimiento.
Lionel Messi recibió su cumpleaños número 39 en la concentración de la Selección argentina. Una historia que se repitió en trece ocasiones en su carrera con la Albiceleste
Una vez más Lionel Messi inició su cumpleaños en la concentración de la Selección argentina. Trece veces en su recorrido con la Abiceleste le tocó pasar esta situación de compartir con sus compañeros el día de aniversario de nacimiento.
Esta vez, en una circunstancia más que especial: siendo campeón del Mundo, sin esa mochila que cargó durante tantos años, en la etapa más laureada de su carrera con la Selección argentina y habiendo ganado todo, rompiendo todos los récords.
Con una imagen de una reunión íntima en la concentración de la Selección argentina, Lionel Messi compartió en su Instagram cómo arrancó el festejo de su cumpleaños número 39.
Con la presencia de Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovanni Lo Celso y el histórico utilero Marito, el capitán inició la celebración con una torta en su habitación de la sede en Kansas.
"Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió Messi en su red social, mostrando el cariño por sus compañeros en medio de una marea de saludos en redes por su aniversario de natalicio.
La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, también le dedicó un tierno posteo al capitán de la Selección argentina con el que mantiene una relación desde 2009. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos", fue uno de los pasajes del mensaje que le dejó la rosarina en redes al 10.
"Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos…", respondió Messi en la publicación de Roccuzzo.