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BOXEO PROFESIONAL

Boxeo profesional: Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo en peso y listos para batallar en el Poliguay

Los protagonistas del festival de boxeo Cuna De Campeones 7, Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo este viernes pelean el Guaymallén. Televisa Canal Siete

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El cordobés Martín Bulacio y el crédito del barrio Lihué, Abraham Buonarrigo, listos para una batalla de pegadores en el Polideportivo de Guaymallén.

El cordobés Martín Bulacio y el crédito del barrio Lihué, Abraham Buonarrigo, listos para una batalla de pegadores en el Polideportivo de Guaymallén.

La extensa velada de boxeo profesional Cuna de Campeones 7, que se realiza este viernes en el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay- dio el paso más importante con el pesaje oficial realizado este viernes en el Hotel Hator, de Dorrego. Allí todos los contendientes pasaron la prueba de la balanza y quedaron habilitados.

Los fondistas Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo, mostraron buena forma y superaron sin problemas el desafío de la balanza. También lo hicieron el semifondista Edilberto Fernández y los mendocinos que conforman los pleitos de preliminares del programa organizado por la empresa Pandolfino Box. La velada será televisada por Canal Siete.

La visitante Nicole Morales (izq.) y la local Brisa Alfonzo pasaron por la báscula y pelean a 8 rounds en el Poliguay.

La visitante Nicole Morales (izq.) y la local Brisa Alfonzo pasaron por la báscula y pelean a 8 rounds en el Poliguay.

Una ceremonia de pesaje con presencia oficial

Con el fuerte respaldo de la Municipalidad de Guaymallén, lanzado a promocionar y sumarse al mapa de sedes boxísticas de la provincia, el intendente anfitrión Marcos Calvente y parte de su gabinete participaron del pesaje oficial fiscalizado por la Federación Mendocina de Box; y acompañaron desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta y Mauricio Ginestar.

La velada tendrá inicio desde las 20, con un programa de pleitos amateurs, y continuará, desde las 21 con el inicio de los combates de boxeo profesional. la venta de entradas se hará en el propio estadio Poliguay, y los valores de las entradas son de 15 pesos la General, 25 para el Ring Side y 65 para una exclusiva VIP.

Mesa académica. De izquierda a derecha: Oscar Gualpa, pte. de la FMB; Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza; Marcos Calvente, intendente de Guaymallén; Jorge Pandolfino, promotor de la velada; Edilberto Fernández, púgil semifondista. Detrás están los protagonistas de la peleas de este viernes.

Mesa académica. De izquierda a derecha: Oscar Gualpa, pte. de la FMB; Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza; Marcos Calvente, intendente de Guaymallén; Jorge Pandolfino, promotor de la velada; Edilberto Fernández, púgil semifondista. Detrás están los protagonistas de la peleas de este viernes.

Los pesos oficiales del Cuna de Campeones 7

Pelea de Fondo -Categoría semipesado- 8 rounds-

Abraham Buonarrigo vs. Martín Bulacio

(Gllén.-Mza.) - 79,300kg (Las Varilla- Cba.) - 78.900kg

Nicole Heliana Morales, de Avellaneda; será una dura prueba para la lasherina Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB.

Nicole Heliana Morales, de Avellaneda; será una dura prueba para la lasherina Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB.

Pelea de Fondo -Categoría superligero- 8 rounds-

Brisa Alfonzo vs. Nicole Morales

(LH.- Mza.)- 59,500 (Avellaneda. B. As.- 59,500)

El carismático Juan Figueroa, de Villa Caraza, Buenos Aires, enfrenta al correntino con pasado en Córdoba, y ahora pupilo de Pablo Chacón en Las Heras, Edilberto King Kong Fernández, en un duelo con promesa de KO.

El carismático Juan Figueroa, de Villa Caraza, Buenos Aires, enfrenta al correntino con pasado en Córdoba, y ahora pupilo de Pablo Chacón en Las Heras, Edilberto King Kong Fernández, en un duelo con promesa de KO.

Pelea de semifondo -Categoría semipesado- 6 rounds-

Edilberto Fernández vs. Juan Figueroa

(Bell Ville- Cba.)- 79,200kg (Buenos Aires- 79,00kg)

Claudio Quiroga, de Santa Fe, se medirá con el pegador de Tres Esquina Damián Castro, del Club Villa Seca.

Claudio Quiroga, de Santa Fe, se medirá con el pegador de Tres Esquina Damián Castro, del Club Villa Seca.

Pelea complementaria -Categoría welter- 4 rounds-

Damián Castro vs. Claudio Quiroga

(Maipú-Mza.)- 63,500kg (San Justo- S.F.)- 63,500kg

El chivilcoyense José Luis Del Porto (izq.) viene por la revancha contra el lasherino Lautaro Daniel González.

El chivilcoyense José Luis Del Porto (izq.) viene por la revancha contra el lasherino Lautaro Daniel González.

Pelea complementaria -Categoría welter- 4 rounds-

Lautaro González vs. José L. Del Porto

(LH- Mza.)- 66,300kg (Chivilcoy-Bs. As.)- 65,300kg

El santiagueño Martín Ariste Unzaga se mide con el pupilo de Matías Lucero (Villa Seca), Ángel Davis Monti.

El santiagueño Martín Ariste Unzaga se mide con el pupilo de Matías Lucero (Villa Seca), Ángel Davis Monti.

Pelea complementaria -Categoría supermosca- 4 rounds-

Ángel D. Monti vs. Martín Ariste Unzaga

(R. del Medio-Mza)- 51,00 kg (Sgo. del Estero)- 51,400kg

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