Boxeo profesional: Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo en peso y listos para batallar en el Poliguay

La extensa velada de boxeo profesional Cuna de Campeones 7, que se realiza este viernes en el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay- dio el paso más importante con el pesaje oficial realizado este viernes en el Hotel Hator, de Dorrego. Allí todos los contendientes pasaron la prueba de la balanza y quedaron habilitados.
Los fondistas Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo, mostraron buena forma y superaron sin problemas el desafío de la balanza. También lo hicieron el semifondista Edilberto Fernández y los mendocinos que conforman los pleitos de preliminares del programa organizado por la empresa Pandolfino Box. La velada será televisada por Canal Siete.
Una ceremonia de pesaje con presencia oficial
Con el fuerte respaldo de la Municipalidad de Guaymallén, lanzado a promocionar y sumarse al mapa de sedes boxísticas de la provincia, el intendente anfitrión Marcos Calvente y parte de su gabinete participaron del pesaje oficial fiscalizado por la Federación Mendocina de Box; y acompañaron desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta y Mauricio Ginestar.
La velada tendrá inicio desde las 20, con un programa de pleitos amateurs, y continuará, desde las 21 con el inicio de los combates de boxeo profesional. la venta de entradas se hará en el propio estadio Poliguay, y los valores de las entradas son de 15 pesos la General, 25 para el Ring Side y 65 para una exclusiva VIP.
Los pesos oficiales del Cuna de Campeones 7
Pelea de Fondo -Categoría semipesado- 8 rounds-
Abraham Buonarrigo vs. Martín Bulacio
(Gllén.-Mza.) - 79,300kg (Las Varilla- Cba.) - 78.900kg
Pelea de Fondo -Categoría superligero- 8 rounds-
Brisa Alfonzo vs. Nicole Morales
(LH.- Mza.)- 59,500 (Avellaneda. B. As.- 59,500)
Pelea de semifondo -Categoría semipesado- 6 rounds-
Edilberto Fernández vs. Juan Figueroa
(Bell Ville- Cba.)- 79,200kg (Buenos Aires- 79,00kg)
Pelea complementaria -Categoría welter- 4 rounds-
Damián Castro vs. Claudio Quiroga
(Maipú-Mza.)- 63,500kg (San Justo- S.F.)- 63,500kg
Pelea complementaria -Categoría welter- 4 rounds-
Lautaro González vs. José L. Del Porto
(LH- Mza.)- 66,300kg (Chivilcoy-Bs. As.)- 65,300kg
Pelea complementaria -Categoría supermosca- 4 rounds-
Ángel D. Monti vs. Martín Ariste Unzaga
(R. del Medio-Mza)- 51,00 kg (Sgo. del Estero)- 51,400kg