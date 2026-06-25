Boxeo profesional: Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo en peso y listos para batallar en el Poliguay

Los fondistas Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo, mostraron buena forma y superaron sin problemas el desafío de la balanza. También lo hicieron el semifondista Edilberto Fernández y los mendocinos que conforman los pleitos de preliminares del programa organizado por la empresa Pandolfino Box. La velada será televisada por Canal Siete.

La visitante Nicole Morales (izq.) y la local Brisa Alfonzo pasaron por la báscula y pelean a 8 rounds en el Poliguay. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Una ceremonia de pesaje con presencia oficial

Con el fuerte respaldo de la Municipalidad de Guaymallén, lanzado a promocionar y sumarse al mapa de sedes boxísticas de la provincia, el intendente anfitrión Marcos Calvente y parte de su gabinete participaron del pesaje oficial fiscalizado por la Federación Mendocina de Box; y acompañaron desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta y Mauricio Ginestar.