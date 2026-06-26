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Llegó el tercer refuerzo de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A

Huracán Las Heras anunció la contratación de un nuevo refuerzo para la continuidad del torneo Federal A. Se trata del volante ofensivo Emiliano Bogado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El volante ofensivo Emiliano Bogado es la tercera incorporación de Huracán Las Heras para el Federal A.

El volante ofensivo Emiliano Bogado es la tercera incorporación de Huracán Las Heras para el Federal A.

Huracán Las Heras presentó en sus redes sociales a un nuevo refuerzo para el Torneo Federal A. Se trata del volante Emiliano Bogado, quien proviene de Sarmiento de Resistencia, Chaco. Es la tercera incorporación del conjunto conducido por Pablo Jofré para afrontar la segunda parte del certamen.

El Globo viene de perder ante el Atlético San Martín en el choque de equipos mendocinos, en el Este, por la fecha 14 de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Pablo Jofr&eacute; piensa en lo que viene para Hurac&aacute;n Las Heras en el Federal A.

Pablo Jofré piensa en lo que viene para Huracán Las Heras en el Federal A.

Huracán Las Heras presentó a Emiliano Bogado

Huracán Las Heras presentó en las redes sociales al mediocampista ofensivo. "¡Llegó el tercero!. Tras las incorporaciones de Fernando Cortés y Joel Lucero, se suma al plantel Emiliano Bogado, proveniente de Sarmiento de Resistencia. Extremo derecho de gran velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para generar peligro constante por las bandas. Un futbolista con experiencia y jerarquía que llega para aportar profundidad, intensidad y variante al ataque", fue el posteo del Globo .

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La nueva incorporación de Huracán Las Heras tiene 28 años nació en Ushuaia. El volante ofensivo se inició en Vélez, también jugó en Douglas Haig de Pergamino, Santamarina de Tandil, Alvarado de Mar del Plata, Atlético Paraná y Chaco For Ever.

El primer refuerzo del equipo que dirige Pablo Jofré fue Fernando Cortés, quien llegó en el lugar de Emir Álvarez, quien sufrió una rotura de los ligamentos y tendrá varios meses de recuperación. El ex volante del CEC y Gimnasia y Esgrima ya jugó en el equipo lasherino contra Juventud Unida, de San Luis, Cipolletti, Atenas y Atlético San Martín.

El Chiche Fernando Cort&eacute;s es otro de los refuerzos de Hurac&aacute;n Las Heras.

El Chiche Fernando Cortés es otro de los refuerzos de Huracán Las Heras.

La segunda incorporación fue Joel Lucero. El delantero volvió al Globo tras su paso por Estudiantes de Caseros. No tuvo continuidad en ese club en la Primera Nacional y volvió.

Joel Lucero fue la segunda incorporaci&oacute;n de Hurac&aacute;n Las Heras.

Joel Lucero fue la segunda incorporación de Huracán Las Heras.

Joel Lucero y Emiliano Bogado están en condiciones de jugar en el próximo partido de local, que será ante Costa Brava dentro de dos semanas de local. En esta decimoquinta fecha Huracán Las Heras tendrá jornada libre.

El equipo que dirige Pablo Jofré se ubica en la quinta posición con 16 puntos, ya que ha logrado cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

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