Llegó el tercer refuerzo de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A

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La nueva incorporación de Huracán Las Heras tiene 28 años nació en Ushuaia. El volante ofensivo se inició en Vélez, también jugó en Douglas Haig de Pergamino, Santamarina de Tandil, Alvarado de Mar del Plata, Atlético Paraná y Chaco For Ever.

El primer refuerzo del equipo que dirige Pablo Jofré fue Fernando Cortés, quien llegó en el lugar de Emir Álvarez, quien sufrió una rotura de los ligamentos y tendrá varios meses de recuperación. El ex volante del CEC y Gimnasia y Esgrima ya jugó en el equipo lasherino contra Juventud Unida, de San Luis, Cipolletti, Atenas y Atlético San Martín.

El Chiche Fernando Cortés es otro de los refuerzos de Huracán Las Heras.

La segunda incorporación fue Joel Lucero. El delantero volvió al Globo tras su paso por Estudiantes de Caseros. No tuvo continuidad en ese club en la Primera Nacional y volvió.

Joel Lucero fue la segunda incorporación de Huracán Las Heras. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Joel Lucero y Emiliano Bogado están en condiciones de jugar en el próximo partido de local, que será ante Costa Brava dentro de dos semanas de local. En esta decimoquinta fecha Huracán Las Heras tendrá jornada libre.

El equipo que dirige Pablo Jofré se ubica en la quinta posición con 16 puntos, ya que ha logrado cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.