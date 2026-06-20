Por la fecha número 14 del Torneo Federal A 2026, Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras se enfrentaron en el clásico de la categoría. El León comenzó el cotejo con la idea de salir del fondo, mientras que el Globito buscaba seguir dentro del lote de arriba.
Atlético Club San Martín le ganó a Huracán en el duelo de mendocinos
Atlético Club San Martín se hizo fuerte como local y venció 3-1 a Huracán Las Heras. El León sumó tres puntos claves en su lucha por salir del fondo
El clásico mendocino del Federal A fue para el León: San Martín venció 3 a 1 a Huracán Las Heras
Con un gran marco de público que le dio un plus al Chacarero, el inicio de partido mostró a los dirigidos por el Cachorro Abaurre como protagonistas. Sin embargo, apenas se acomodó, la visita mostró firmeza en la mitad de cancha para cortar el circuito de juego.
Esto hizo que ni San Martín ni Huracán tomaran posesión definitiva del balón. El mal estado del campo de juego también colaboró para que ninguno de los equipos lograra poner la pelota en el césped y comenzara a inquietar al arquero rival.
Recién a los 40 minutos llegó la primera situación clara de juego y fue donde el local logró abrir el marcador. Ojeda tiró un centro desde la derecha, la pelota le cayó en el segundo palo a Almeida, quien tocó hacia atrás para la llegada del goleador González. El delantero solo tuvo que empujarla y así decretar el 1 a 0 parcial.
La charla táctica del entretiempo que fructífera para el León, ya que apenas comenzó el segundo tiempo encontró el 2-0. Antes del minuto de juego, el joven Battistella pescó un rebote en el corazón del área y, de volea, la mandó a guardar venciendo al bueno de Agüero.
Huracán Las Heras tuvo que reaccionar rápidamente para volver a meterse en partido, pero le costó generar juego asociado para poner en riesgo a la defensa del Chacarero. Por su parte, con la visita volcada al ataque, el León apostó al contragolpe para intentar ampliar la ventaja.
A los 12’, los de Jofré casi llegaron al descuento, pero el zapatazo de Cortés pegó en el travesaño, negándole el grito de gol al Globo. Eso era solo un aviso, ya que a los 22’ nuevamente Cortés apareció en el área (tras pifia de Ojeda) y remató para vencer al Cali Rodríguez.
Cuando Huracán Las Heras acechaba y amenazaba con empatar, los cambios de Abaurre dieron la cara y liquidaron el partido. A los 38’, Mazzolo se escapó por la banda, ganó la posición y en soledad tocó para Ricardo Herensperger, quien la empujó para el 3 a 1 final.
Con esta victoria, San Martín llegó a 14 puntos (sigue último) y Huracán Las Heras quedó con 16 unidades. En la próxima fecha, la número 15, el Chacarero viajará a La Pampa para enfrentar a Costa Brava en un duelo decisivo por la permanencia. Por su parte, el Globito de Pablo Jofré tendrá fecha libre.
Síntesis del partido
- Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velazquez, Mateo Zapata; Exequiel Battistella, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Iván Paz; Agustín Ferro y Diego González. DT: Alejandro Abaurre
- Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Lucas Alessandrini, Guillermo Coceres y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré
- Goles: PT: 40’ Diego González (SM). ST: 1’ Exequiel Battistella (SM); 22’ Fernando Cortés (HLH); 38' Ricardo Herensperger (SM)
- Estadio: Libertador General San Martín
- Árbitro: Maximiliano Macherino