Atlético Club San Martín le ganó a Huracán en el duelo de mendocinos

Recién a los 40 minutos llegó la primera situación clara de juego y fue donde el local logró abrir el marcador. Ojeda tiró un centro desde la derecha, la pelota le cayó en el segundo palo a Almeida, quien tocó hacia atrás para la llegada del goleador González. El delantero solo tuvo que empujarla y así decretar el 1 a 0 parcial.

La charla táctica del entretiempo que fructífera para el León, ya que apenas comenzó el segundo tiempo encontró el 2-0. Antes del minuto de juego, el joven Battistella pescó un rebote en el corazón del área y, de volea, la mandó a guardar venciendo al bueno de Agüero.

Huracán Las Heras tuvo que reaccionar rápidamente para volver a meterse en partido, pero le costó generar juego asociado para poner en riesgo a la defensa del Chacarero. Por su parte, con la visita volcada al ataque, el León apostó al contragolpe para intentar ampliar la ventaja.

A los 12’, los de Jofré casi llegaron al descuento, pero el zapatazo de Cortés pegó en el travesaño, negándole el grito de gol al Globo. Eso era solo un aviso, ya que a los 22’ nuevamente Cortés apareció en el área (tras pifia de Ojeda) y remató para vencer al Cali Rodríguez.

Cuando Huracán Las Heras acechaba y amenazaba con empatar, los cambios de Abaurre dieron la cara y liquidaron el partido. A los 38’, Mazzolo se escapó por la banda, ganó la posición y en soledad tocó para Ricardo Herensperger, quien la empujó para el 3 a 1 final.

Martín Pravata - Diario UNO

Con esta victoria, San Martín llegó a 14 puntos (sigue último) y Huracán Las Heras quedó con 16 unidades. En la próxima fecha, la número 15, el Chacarero viajará a La Pampa para enfrentar a Costa Brava en un duelo decisivo por la permanencia. Por su parte, el Globito de Pablo Jofré tendrá fecha libre.

Síntesis del partido