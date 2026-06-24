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Huracán Las Heras es finalista de la Superliga de Básquet y enfrentará a Godoy Cruz por el título

Huracán Las Heras venció a Anzorena y se clasificó por primera vez a la final de la Superliga de Básquet masculino

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Huracán Las Heras es finalista de la Superliga de Básquet masculino. Foto: Andrés Arequipa. 

Huracán Las Heras es finalista de la Superliga de Básquet masculino. Foto: Andrés Arequipa. 

En el tercer y decisivo juego de semifinales, Huracán Las Heras superó por 84 a 75 a Anzorena y sacó su boleto para la final de la Superliga de Básquet masculino. En la Catedral de calle Olascoaga el Globito se convirtió en finalista por primera vez en su historia.

Huracán Las Heras comenzó perdiendo la serie en condición de visitante por un ajustado 75 a 74 en el juego 1. Luego logró remontar en el juego 2, ante su gente en el Polimeni, consiguiendo la victoria por 78 a 61.

Finalmente este martes, en la Catedral, el conjunto dirigido por Gustavo Noria logró sacar la diferencia necesaria para quedarse con la serie y clasificar por primera vez a la final de la Superliga de Báquet. El jugador destacado de la noche fue Idrissa Sow, quien finalizó con 25 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Lo sucedieron Agustin Benito con 19 puntos, 3 rebotes y una asistencia, y Gabriel Rivero con 12 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Idrissa Sow fue el m&aacute;ximo anotador de Hurac&aacute;n Las Heras, en el cruce ante Anzorena. Foto: Andr&eacute;s Arequipa.&nbsp;

Idrissa Sow fue el máximo anotador de Huracán Las Heras, en el cruce ante Anzorena. Foto: Andrés Arequipa.

Huracán Las Heras enfrentará a Godoy Cruz en la final

En la otra semifinal, Godoy Cruz se quedó con la serie por 2 a 0 ante Rivadavia Básquet y será el rival de Huracán Las Heras en la final. La serie comenzará este viernes 26 de junio, en Andes Talleres, y se definirá al mejor de tres juegos. Comenzará con el público de Godoy Cruz y continuará en el juego 2 con la hinchada del Globito.

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Agustín Benito se medirá en la final de la Superliga de Básquet ante su ex club, Godoy Cruz. Foto: Andrés Arequipa.

Se juegan las semifinales del femenino

En el cuadro femenino, este martes se llevará a cabo el segundo juego entre los equipos que compiten por el título de la Superliga de Básquet femenino. En una de las llaves, Atenas lleva la delantera de la serie frente a Municipalidad de Maipú. El segundo cruce de esa serie se dará este miércoles 24 de junio en el Estadio Nelson "Pipio" Pedemonte, a las 21.30.

En el segundo juego de la otra llave, Unión Deportiva San José buscará finiquitar la serie ante la Municipalidad de Luján, a quien ya venció en el primer juego. En el Polideportivo Municipal Hipólito Yrigoyen, a las 21.30 se verán las caras nuevamente estos dos equipos.

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