Huracán Las Heras es finalista de la Superliga de Básquet y enfrentará a Godoy Cruz por el título

Idrissa Sow fue el máximo anotador de Huracán Las Heras, en el cruce ante Anzorena. Foto: Andrés Arequipa.

Huracán Las Heras enfrentará a Godoy Cruz en la final

En la otra semifinal, Godoy Cruz se quedó con la serie por 2 a 0 ante Rivadavia Básquet y será el rival de Huracán Las Heras en la final. La serie comenzará este viernes 26 de junio, en Andes Talleres, y se definirá al mejor de tres juegos. Comenzará con el público de Godoy Cruz y continuará en el juego 2 con la hinchada del Globito.

Agustín Benito se medirá en la final de la Superliga de Básquet ante su ex club, Godoy Cruz. Foto: Andrés Arequipa.

Se juegan las semifinales del femenino

En el cuadro femenino, este martes se llevará a cabo el segundo juego entre los equipos que compiten por el título de la Superliga de Básquet femenino. En una de las llaves, Atenas lleva la delantera de la serie frente a Municipalidad de Maipú. El segundo cruce de esa serie se dará este miércoles 24 de junio en el Estadio Nelson "Pipio" Pedemonte, a las 21.30.

En el segundo juego de la otra llave, Unión Deportiva San José buscará finiquitar la serie ante la Municipalidad de Luján, a quien ya venció en el primer juego. En el Polideportivo Municipal Hipólito Yrigoyen, a las 21.30 se verán las caras nuevamente estos dos equipos.