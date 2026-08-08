River empata con Tigre por el Torneo Clausura

River visita a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
El equipo de Eduardo Coudet busca sumar sus primeros puntos en la competencia, luego de haber caído en sus tres primeras presentaciones: Barracas Central (local), Gimnasia y Esgima La Plata (visitante) y Rosario Central (local).
El clima en el mundo River está muy lejos de ser el esperado. Tras la derrota en la final del Torneo Apertura, ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, el equipo de Coudet no levanta cabeza.