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Torneo Clausura

River empata con Tigre por el Torneo Clausura

River visita a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River empata con Tigre.

River empata con Tigre.

River empata sin goles con Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se juega en el estadio José Dellagiovanna y cuenta con el arbitraje de Cristian Gareano.

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El equipo de Eduardo Coudet busca sumar sus primeros puntos en la competencia, luego de haber caído en sus tres primeras presentaciones: Barracas Central (local), Gimnasia y Esgima La Plata (visitante) y Rosario Central (local).

El clima en el mundo River está muy lejos de ser el esperado. Tras la derrota en la final del Torneo Apertura, ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, el equipo de Coudet no levanta cabeza.

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