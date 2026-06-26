Cómo eliminar la humedad de las paredes usando un poco de bicarbonato de sodio: truco casero efectivo

Frente a este escenario, muchos piensan en comprar productos químicos costosos o contratar soluciones industriales. Sin embargo, existe un truco casero altamente efectivo que se transformó en el secreto mejor guardado de los expertos en limpieza: el bicarbonato de sodio.

El bicarbonato, cada vez más presente en el mundo de lo casero.

Cómo eliminar la humedad en las paredes de casa usando bicarbonato de sodio

Llevar a cabo este método es sumamente sencillo y solo te tomará unos pocos minutos: