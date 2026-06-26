Cómo eliminar la humedad de las paredes usando un poco de bicarbonato de sodio: truco casero efectivo

La aparición de manchas oscuras en las esquinas o el persistente olor a encierro son las primeras señales de alerta que indican que la humedad tomó las paredes de tu hogar. Lejos de ser solo un dolor de cabeza visual que descascara la pintura, este problema puede convertirse rápidamente en un foco de hongos y moho, afectando el bienestar de toda una familia.
Frente a este escenario, muchos piensan en comprar productos químicos costosos o contratar soluciones industriales. Sin embargo, existe un truco casero altamente efectivo que se transformó en el secreto mejor guardado de los expertos en limpieza: el bicarbonato de sodio.
Cómo eliminar la humedad en las paredes de casa usando bicarbonato de sodio
Llevar a cabo este método es sumamente sencillo y solo te tomará unos pocos minutos:
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Preparar la pasta: en un recipiente pequeño, mezclá tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua tibia hasta formar una pasta espesa y homogénea.
Aplicar en la zona: con la ayuda de una esponja o un paño limpio, extendé la preparación directamente sobre las manchas de humedad, asegurándote de cubrir bien todos los bordes.
Dejar actuar: permití que el producto repose en la pared durante un mínimo de dos a tres horas. Vas a notar cómo la mezcla se va secando a medida que extrae el agua retenida.
Retirar los excesos: con un cepillo de cerdas suaves, frota despacio para remover el moho desprendido y luego pasa un paño completamente seco para finalizar.
Por qué funciona el bicarbonato de sodio en este truco casero
El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino mineral con propiedades higroscópicas únicas, lo que significa que posee una capacidad natural para atraer y retener las moléculas de agua que están atrapadas en los poros del yeso o el ladrillo.
Al entrar en contacto con el área afectada, deshidrata las esporas de moho, frenando su proliferación al instante y dejando las superficies completamente desinfectadas.
Si notás que las manchas vuelven a aparecer de forma constante, lo ideal es revisar la estructura de la vivienda, ya que podría tratarse de una filtración interna o una cañería rota que requiera asistencia técnica.