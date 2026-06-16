Cómo detectar humedad en las paredes antes de pintar y evitar tirar dinero a la basura: el consejo de una ingeniera civil

Si estás por pintar las paredes de casa es fundamental identificar este problema previamente, ya que si aplicás la pintura sobre una estructura con humedad la misma comenzará a proliferar. En pocas palabras, esto significa que el trabajo deberá realizarse otra vez. “Si estás pintando una pared húmeda probablemente estés tirando plata en pintura”, anticipa la ingeniera.

humedad pared Antes de pintar la pared, es menester verificar el nivel de humedad de la misma.

“Uno de los principales problemas se presenta cuando trabajamos sobre la pared que tiene humedad pero que no se exhibe a simple vista. Entonces, una vez que pintamos la pared, el agua intenta evaporarse y termina levantando la pintura”, dice Guevara.

En consecuencia, antes de pintar es importante saber si la pared está realmente seca. En este sentido, la ingeniera sugiere comprar un detector de humedad que con tan solo apoyarlo a la estructura nos avisará si la misma tiene humedad o no, más allá de que sea de madera, de yeso o de ladrillo.

El aparato que sugiere Guevara lo podemos comprar en el sitio web de Shopee y, según detalla la tienda, este medidor de humedad ofrece cuatro modos de medición distintos: madera dura, madera blanda, pared de yeso y pared de ladrillo. Esta función garantiza que pueda lograr con precisión el contenido de humedad en diferentes tipos de materiales.

medidor de humedad paredes Medidor de humedad.

Una vez que apoyamos el aparato a la pared, la pantalla reflejará el grado de humedad dice la ingeniera a Diario UNO. “Si el nivel es bajo, se puede pintar igual porque, incluso, el aparato puede estar detectando las cañerías de agua. En cambio, si es el nivel es lato, tenés que arreglarlo antes de pintar”, finaliza Guevara.