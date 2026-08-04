Qué quiso decir Sócrates con la frase "Solo sé que no sé nada"

En lugar de presentarse como un sabio que tenía respuesta para todo, Sócrates defendía la importancia de cuestionar las creencias, analizar los argumentos y mantener una actitud abierta al aprendizaje.

La expresión surgió a partir de los relatos de sus discípulos, especialmente Platón, quien describió cómo el filósofo dialogaba con políticos, artesanos y ciudadanos de Atenas. Durante esas conversaciones, Sócrates formulaba preguntas para poner a prueba las ideas de sus interlocutores. Con frecuencia descubría que muchas personas estaban convencidas de saber sobre justicia, virtud o felicidad, pero no podían explicar con claridad qué significaban esos conceptos.

Frente a esa realidad, Sócrates sostenía que él era más sabio porque, al menos, era consciente de su propia ignorancia. Esa actitud de humildad intelectual lo diferenciaba de quienes creían poseer un conocimiento absoluto sin cuestionarlo.

Lejos de invitar a la resignación, “Solo sé que no sé nada” propone una forma de pensar basada en la curiosidad y el aprendizaje permanente. El filósofo consideraba que quien reconoce que aún tiene mucho por descubrir está mejor preparado para adquirir nuevos conocimientos y comprender diferentes puntos de vista.

Esta frase también impulsa el pensamiento crítico. En lugar de aceptar una idea únicamente porque la afirma una autoridad o porque siempre se creyó así, Sócrates proponía hacer preguntas, buscar evidencias y reflexionar antes de llegar a una conclusión.