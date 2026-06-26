Niños sin familia y que llegan solos a los hospitales en Venezuela, la cara más dolorosa del terremoto

También se conoció la historia de una beba de aproximadamente nueve meses que fue encontrada sola y trasladada a un centro de salud mientras intentaban localizar a algún familiar.

Entre los casos difundidos aparecen además Isaac y Alanis, dos niños de cuatro años oriundos de Los Corales, que permanecían solos en un hospital mientras las autoridades buscaban ubicar a algún pariente que pudiera hacerse cargo de ellos.

El crudo relato de un rescatista y la advertencia de Unicef

Otra de las escenas que conmovió en las últimas horas fue el testimonio del rescatista Mikel La Rosa. Entre lágrimas, contó que participó en las tareas de búsqueda dentro de un edificio donde, al momento del derrumbe, se celebraba una fiesta infantil.

Mientras estas historias recorren las redes sociales, Unicef alertó que unos 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas alcanzadas por el desastre. El organismo advirtió que, después de un terremoto de esta magnitud, los menores quedan especialmente expuestos a la separación de sus familias, lesiones, desplazamientos forzados, secuelas emocionales y la interrupción de servicios esenciales como la atención médica, el acceso al agua potable y la educación.

La organización informó que ya trabaja junto con las autoridades venezolanas y otras organizaciones humanitarias para asistir a las familias afectadas con atención sanitaria, agua segura, apoyo psicosocial y espacios de protección para la infancia.

Sin embargo, advirtió que la respuesta dependerá también de conseguir más recursos para atender una emergencia que, detrás de cada cifra, sigue teniendo el rostro de miles de niños que hoy esperan volver a encontrar a sus familias.