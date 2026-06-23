Los Pumas, con dos mendocinos, tienen plantel para el nuevo Nations Championship

Los Pumas, con los mendocinos Luciano Asevedo y Rodrigo Isgró, confirmaron el plantel para hacer su debut en el flamante Nations Championship.
En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07). Todos los encuentros comenzarán a las 16:00 horas y serán televisados por el canal de cable ESPN y la plataforma Disney+.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, manifestó: "Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años y se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship".
Seis jugadores participaron este año en el Súper Rugby Américas: el mendocino Asevedo (Tarucas), Juan Penoucos (Pampas), Agustín Fraga (Pampas), Nicolás Roger (Dogos XV), Faustino Sánchez Valarolo (Dogos XV) y Mateo Soler (Dogos XV).
Los jugadores involucrados en la final del Top 14 de Francia no son tenidos en cuenta para el primer partido.
Dos nuevos integrantes del staff de Los Pumas
Se sumarán al staff de Los Pumas James Kerr y Esteban Meneses. Kerr, autor del libro El Legado, es un periodista y escritor británico, especializado en liderazgo y cultura, y cumplirá el rol de Asesor de Mentalidad y Cultura. El “Mono” Meneses, quien ya había acompañado al equipo durante el Rugby Championship y la Ventana de Noviembre del año pasado, se sumará como entrenador, acompañando a Felipe Contepomi, Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Kendrick Lynn.
El plantel de Los Pumas
Forwards
- Alemanno, Matías (99 Caps)
- Asevedo, Luciano (Sin Caps)
- Coria Marchetti, Francisco (8 Caps)
- Delgado, Pedro (9 Caps)
- Grondona, Santiago (26 Caps)
- Kremer, Marcos (81 Caps)
- Matera, Pablo (121 Caps)
- Molina, Franco (19 Caps)
- Montoya, Julián (117 Caps)
- Moro, Joaquín (3 Caps)
- Oviedo, Joaquín (22 Caps)
- Oviedo, Leonel (Sin Caps)
- Penoucos, Juan (Sin Caps) *
- Petti, Guido (98 Caps)
- Rapetti, Tomás (3 Caps)
- Ruiz, Ignacio (27 Caps)
- Vivas, Mayco (39 Caps)
- Wenger, Boris (5 Caps)
Backs
- Albornoz, Tomás (21 Caps)
- Benítez Cruz, Simón (10 Caps)
- Carreras, Mateo (33 Caps)
- Carreras, Santiago (64 Caps)
- Cinti, Lucio (39 Caps)
- Delguy, Bautista (39 Caps)
- Fraga, Agustín (Sin Caps) *
- García, Gonzalo (16 Caps)
- Isgró, Rodrigo (16 Caps)
- Mendy, Ignacio (4 Caps)
- Moroni, Matías (94 Caps)
- Moyano, Agustín (8 Caps)
- Prisciantelli, Gerónimo (4 Caps)
- Roger, Nicolás (3 Caps)
- Sánchez Valarolo, Faustino (1 Cap)
- Soler, Mateo (Sin Caps)
(Nota: * - Jugador desarrollo)
El calendario de Los Pumas en 2026
- 4 de julio – Los Pumas vs Escocia – 16:00 hs – Córdoba (Nations Championship)
- 11 de julio – Los Pumas vs Gales – 16:00 hs – San Juan (Nations Championship)
- 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
- 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
- 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
- 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
- 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
- 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
- 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
- 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)
*Los partidos están en hora argentina