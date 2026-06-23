Los Pumas, con dos mendocinos, tienen plantel para el nuevo Nations Championship

En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07). Todos los encuentros comenzarán a las 16:00 horas y serán televisados por el canal de cable ESPN y la plataforma Disney+.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, manifestó: "Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años y se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship".