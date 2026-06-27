Este viernes 26 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más esperadas por los suscriptores. Se trata de Hermanito, un filme protagonizado por los actores estelares John Cena y Michelle Monaghan.
Netflix: acaba de estrenar, dura 100 minutos y no es apta para menores de edad
Con John Cena y Michelle Monaghan, esta película se suma a Netflix como una comedia picante que no es apta para menores de edad
Hermanito es una película dirigida por Matt Spicer y guionada por Jarrad Paul y Andrew Mogel que es ideal para reír sin parar. Esta nueva oferta de Netflix tiene una duración de apenas 1 hora y 40 minutos y, por momentos, es bastante picante.
La trama de Hermanito, la nueva serie de Netflix, sigue la vida de un famoso agente inmobiliario, interpretado por John Cena, que se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño (Eric André) reaparece inesperadamente.
Netflix: tráiler de la película Hermanito
Netflix: de qué trata la película Hermanito
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hermanito versa: "La vida perfecta de un impasible agente inmobiliario da un vuelco radical cuando su adorable y caótico 'hermanito' llega para sacudir su existencia".
Rudd tiene una vida perfecta: un trabajo excelente, una familia amorosa y una carrera en ascenso como agente de bienes raíces. Pero aparece su hermanito Marcus (Eric Andre) e irrumpe en su controlado mundo como una fuerza arrolladora del caos, poniendo a prueba la resistencia al estrés de cada parte de su ser.
Reparto de Hermanito, película de Netflix
- John Cena como Rudd
- Eric André como Marcus
- Michelle Monaghan como Deirdre
- Christopher Meloni como Josh
- Sherry Cola como Mia
- Ego Nwodim como Lenore
- Caleb Hearon como Olly
- Ben Ahlers como Kieran
- Sophia Bunnell como Ashley
- Bryce Gheisar como Cory
- Pilot Bunch como Shane
Dónde ver la película Hermanito, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hermanito se puede ver en Netflix.
- España: la película Hermanito se puede ver en Netflix.