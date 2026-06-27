Netflix: acaba de estrenar, dura 100 minutos y no es apta para menores de edad

Hermanito es una película dirigida por Matt Spicer y guionada por Jarrad Paul y Andrew Mogel que es ideal para reír sin parar. Esta nueva oferta de Netflix tiene una duración de apenas 1 hora y 40 minutos y, por momentos, es bastante picante.

La trama de Hermanito, la nueva serie de Netflix, sigue la vida de un famoso agente inmobiliario, interpretado por John Cena, que se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño (Eric André) reaparece inesperadamente.