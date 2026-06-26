Arrasa en Netflix la serie francesa de Harlan Coben que tiene solo 5 capítulos y mucho misterio

Se trata de una serie francesa de 2021 que combina suspenso, drama y misterio. Por siempre jamás se puede ver en Netflix, tiene solo 5 capítulos y es una de las mejores producciones francesas de todos los tiempos. ¿De qué trata?

Netflix: de qué trata la serie Por siempre jamás

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Por siempre jamás versa: "Diez años después de la pérdida de dos seres queridos, un hombre se ve sumergido en otro misterio cuando su novia desaparece. Basada en la novela de Harlan Coben".