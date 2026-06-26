La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones dramáticas que arrasan. Entre ellas, se destacan los thrillers basados en las novelas de Harlan Coben, como es el caso de Por siempre jamás.
Arrasa en Netflix la serie francesa de Harlan Coben que tiene solo 5 capítulos y mucho misterio
Basada en una novela de Harlan Coben, esta serie de Netflix combina drama, suspenso y misterio en una trama cargada de tensión
Se trata de una serie francesa de 2021 que combina suspenso, drama y misterio. Por siempre jamás se puede ver en Netflix, tiene solo 5 capítulos y es una de las mejores producciones francesas de todos los tiempos. ¿De qué trata?
Netflix: de qué trata la serie Por siempre jamás
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Por siempre jamás versa: "Diez años después de la pérdida de dos seres queridos, un hombre se ve sumergido en otro misterio cuando su novia desaparece. Basada en la novela de Harlan Coben".
A sus treinta y tantos años, Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield) pensaba que había logrado enterrar la terrible tragedia en la que fallecieron las dos personas que más quería: Sonia, su primer amor, y Fred, su hermano.
Diez años después, su vida vuelve a tener sentido gracias al amor de Judith (Nailia Harzoune). Pero cuando ella desaparece durante el funeral de la madre de Guillaume, este tendrá que enfrentarse a las verdades que le ocultaron tanto amigos como familiares, y también a las que él mismo decidió ignorar tiempo atrás. Para bien, pero sobre todo, para mal.
Netflix: tráiler de la serie Por siempre jamás
Reparto de Por siempre jamás, serie de Netflix
- Finnegan Oldfield como Guillaume Lucchesi
- Nicolás Duvauchelle como Fred Lucchesi
- Guillaume Goux como Da Costa
- Garance Marillier como Sonia/Inés Kasmi
- Nailia Harzoune como Judith/Nora
- Souleymane Touré como Sergio
- Julie Moulier como Maéva Lucchesi
Dónde ver la serie Por siempre jamás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Por siempre jamás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Por siempre jamás (Gone for Good) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Por siempre jamás se puede ver en Netflix.