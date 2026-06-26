FADEP recibe al líder Cipolletti de Río Negro por el Torneo Federal A: hora y formaciones

Así está FADEP en la tabla de posiciones, donde lleva siete partidos sin derrotas

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en el Grupo C. Lleva siete partidos sin perder, con 3 triunfos y 4 empates, justamente su última caída fue ante Cipolletti, al rival que enfrentará este sábado.

Así llega Cipolletti, el líder del Grupo C

Cipolletti viene de ganarle de local por 2-1 a Deportivo Rincón de Neuquén. El equipo dirigido por Fabián Henríquez se ubica primero con 20 unidades. El Albinegro ganó 6, empató 2 y perdió 5.

El último enfrentamiento entre FADEP y Cipolletti

FADEP perdió 2 a 1 ante Cipolletti de Río Negro, por la 6ta fecha de la primera rueda. Este encuentro se disputó en La Visera de Cemento. Esa fue la última derrota de Fundación. Tras esta caída metió tres triunfos y cuatro empates.

Probables formaciones y detalles del partido: