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FADEP recibe al líder Cipolletti de Río Negro por el Torneo Federal A: hora y formaciones

FADEP jugará de local este sábado desde las 11.30 con Cipolletti de Río Negro. El equipo de Diego Pozo hace siete partidos que no pierde

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP jugará este sábado ante Cipolletti de Río Negro, el lider del Grupo C del Federal A.

FADEP jugará este sábado ante Cipolletti de Río Negro, el lider del Grupo C del Federal A.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP tendrá una nueva presentación de local por la 15ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A ante el líder Cipolletti de Río Negro. El encuentro se disputará este sábado desde las 11.30 en el Predio de Russell, bajo el arbitraje de José Manuel Diaz, de la Liga de Villa Mercedes.

Fundación Amigos por el Deporte buscará su segundo triunfo en esta segunda rueda. En el arranque de la segunda ronda superó 2 a 0 de local a Costa Brava.

Gonzalo Klusener estar&aacute; en el ataque de FADEP.

Gonzalo Klusener estará en el ataque de FADEP.

Viene de igualar sin goles de visitante con Juventud Unida de San Luis, acumula tres empates seguidos, ya que previamente no se sacó ventajas con Deportivo Rincón, de Neuquén y Argentino de Monte Maíz.

Así está FADEP en la tabla de posiciones, donde lleva siete partidos sin derrotas

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en el Grupo C. Lleva siete partidos sin perder, con 3 triunfos y 4 empates, justamente su última caída fue ante Cipolletti, al rival que enfrentará este sábado.

Así llega Cipolletti, el líder del Grupo C

Cipolletti viene de ganarle de local por 2-1 a Deportivo Rincón de Neuquén. El equipo dirigido por Fabián Henríquez se ubica primero con 20 unidades. El Albinegro ganó 6, empató 2 y perdió 5.

El último enfrentamiento entre FADEP y Cipolletti

FADEP perdió 2 a 1 ante Cipolletti de Río Negro, por la 6ta fecha de la primera rueda. Este encuentro se disputó en La Visera de Cemento. Esa fue la última derrota de Fundación. Tras esta caída metió tres triunfos y cuatro empates.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
  • Cipolletti (Río Negro): Facundo Crespo; Andrés Almirón, Víctor Manchafico, Benjamín García, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Domínguez y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Henríquez.
  • Estadio: FADEP.
  • Árbitro: José Manuel Diaz, de la Liga de Villa Mercedes.

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