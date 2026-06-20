Inicio Ovación Fútbol FADEP
Torneo Federal A

FADEP logró un valioso empate de visitante ante Juventud Unida por el Torneo Federal A

FADEP igualó este sábado ante Juventud Unida, en San Luis, por la fecha 14 del Federal A. El equipo de Diego Pozo sumó su séptimo partido sin perder

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP empató ante Juventud Unida, en San Luis. 

FADEP empató ante Juventud Unida, en San Luis. 

Foto: Prensa Juventud Unida

FADEP igualó sin goles con Juventud Unida de San Luis este sábado. El encuentro se disputó en el estadio Sebastián Diez de esa provincia, correspondió a la 14ta fecha de la Zona 3, del Torneo Federal A y contó con el arbitraje de César Antonio Ceballo de la Liga de Córdoba,

El arquero Cristian Aracena fue clave en la igualdad que logró Fundación Amigos por el Deporte en San Luis.

FADEP luch&oacute; en San Luis para lograr un punto.

FADEP luchó en San Luis para lograr un punto.

El primer tiempo fue de trámite parejo, donde el conjunto de Russell se mostró ordenado y sólido en sus líneas. En el complemento el conjunto de Diego Pozo sostuvo el empate, donde se destacó Cristian Aracena.

FADEP con esta igualdad sumó su tercer empate seguido y su séptimo encuentro sin conocer la derrota.

Así quedó FADEP en la tabla de posiciones

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la séptima posición en el Grupo C.

El elenco maipucino acumuló siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates.

FADEP y Juventud Unida empataron en San Luis.

FADEP y Juventud Unida empataron en San Luis.

Lo que viene para FADEP

Por la 15ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP jugará ante Cipolletti, de Río Negro, en una nueva presentación de local. Este partido seguramente se jugará el próximo domingo 28 desde las 11.30.

La Síntesis:

  • Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Juan Benenatti, Gabriel Ojeda y Pablo Pereyra; Santino Moya, Ezequiel Sosa, Lautaro Pérez y Lautaro Figueroa; Martino Dorato y Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.
  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
  • Cambios: ST: inicio Sebastián Cadelago por Sosa (JU), 12' Ezequiel Bonacorso y José Méndez por Alí y Navarro (F), Alexis Sosa y Walter Sosa por Moya y Pérez (JU), 20' Tiago Cavalera y Lautaro Lucero por Dorato y Salinas (JU), 32' Leonardo Soria y Matías Persia por Kalinsky y Ramírez (F) y 37' Diego Tonetto por Zabaleta (F).
  • Árbitro: César Ceballo.
  • Estadio: Juventud Unida.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas