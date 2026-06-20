FADEP logró un valioso empate de visitante ante Juventud Unida por el Torneo Federal A

FADEP con esta igualdad sumó su tercer empate seguido y su séptimo encuentro sin conocer la derrota.

Así quedó FADEP en la tabla de posiciones

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la séptima posición en el Grupo C.

El elenco maipucino acumuló siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates.

FADEP y Juventud Unida empataron en San Luis.

Lo que viene para FADEP

Por la 15ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP jugará ante Cipolletti, de Río Negro, en una nueva presentación de local. Este partido seguramente se jugará el próximo domingo 28 desde las 11.30.

La Síntesis: