FADEP logró un valioso empate de visitante ante Juventud Unida por el Torneo Federal A

FADEP con esta igualdad sumó su tercer empate seguido y su séptimo encuentro sin conocer la derrota.
Así quedó FADEP en la tabla de posiciones
El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la séptima posición en el Grupo C.
El elenco maipucino acumuló siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates.
FADEP y Juventud Unida empataron en San Luis.
Lo que viene para FADEP
Por la 15ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP jugará ante Cipolletti, de Río Negro, en una nueva presentación de local. Este partido seguramente se jugará el próximo domingo 28 desde las 11.30.
La Síntesis:
- Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Juan Benenatti, Gabriel Ojeda y Pablo Pereyra; Santino Moya, Ezequiel Sosa, Lautaro Pérez y Lautaro Figueroa; Martino Dorato y Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.
- FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
- Cambios: ST: inicio Sebastián Cadelago por Sosa (JU), 12' Ezequiel Bonacorso y José Méndez por Alí y Navarro (F), Alexis Sosa y Walter Sosa por Moya y Pérez (JU), 20' Tiago Cavalera y Lautaro Lucero por Dorato y Salinas (JU), 32' Leonardo Soria y Matías Persia por Kalinsky y Ramírez (F) y 37' Diego Tonetto por Zabaleta (F).
- Árbitro: César Ceballo.
- Estadio: Juventud Unida.