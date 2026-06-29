Prime Video: Liam Neeson brilla con la película romántica de época que desborda de pasión

Robert McGregor fue un héroe escocés del siglo XVIII. Sus problemas económicos, que lo fuerzan a pedir dinero prestado al Marqués de Montrose, y un cúmulo de adversidades lo convierten en un proscrito al que sólo el amor de su mujer le dará fuerzas para enfrentarse a todo.

Prime Video: de qué trata la película Rob Roy; la pasión de un rebelde

Rob Roy; la pasión de un rebelde es una película de aventuras ambientada en la Escocia del siglo XVIII se centra en la vida de Rob Roy Macgregor (Liam Neeson), un famoso personaje escocés al que algunos reconocen como el verdadero Robin Hood.

Toda su vida ha luchado por llevar a su pequeño pueblo hacia un futuro mejor y acabar con los ladrones pero, debido a una serie de problemas económicos, se ve obligado a pedirle dinero al Marqués de Montrose (John Hurt),un hombre sin escrúpulos.

El marqués acepta el trato pero, a cambio, Rob Roy deberá enfrentarse a una de las batallas más duras de su vida que pondrá en peligro a sus seres más queridos, incluyendo su entregada esposa Mary (Jessica Lange).

Prime Video: reparto de la película Rob Roy; la pasión de un rebelde

Liam Neeson

Jessica Lange

John Hurt

Tim Roth

Eric Stoltz

Brian Cox

Tráiler de la película Rob Roy; la pasión de un rebelde