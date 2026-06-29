En Paraguay se declaró feriado nacional tras el histórico triunfo ante Alemania

En El gobierno de Paraguay decidió que este martes sea feriado en todo el país, después de que la selección de fútbol se clasificara a los octavos de final del Mundial con un histórico triunfo por penales ante Alemania. El partido terminó empatado en los 90 minutos y también en el alargue. De inmediato el presidente Santiago Peña decretó el asueto para todos.
Paraguay sigue adelante en la competencia tras vencer 4-3 por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario de un intenso partido disputado en Boston, en una tanda en la que el arquero Orlando Gill le detuvo dos remates a sus adversarios.
La definición fue dramática porque dos veces Paraguay estuvo a punto de cerrar la victoria pero Alemania logró igualarlo en la tanda regular de 5 penales. Los guaraníes volvieron a desequilibrar cuando la serie pasó al sistema de "mata mata", es decir de uno por uno.
La euforia del presidente de Paraguay
"¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera. Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar. ¡Vamos Paraguay! ¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", señaló el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la red social X.
Allí mismo, vestido con la albirroja, Peña mostró la foto en la que firma el decreto que declaró el feriado apenas algunos minutos después del soñado triunfo..
La decisión fue recibida con alegría por los paraguayos, que continuaron los festejos durante toda la noche en todo el país tras una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y una clasificación que ya quedó grabada entre los momentos más importantes del deporte paraguayo.
Las calles de la capital Asunción y de las principales ciudades se colmaron de gente con banderas, instrumentos musicales y mucha pirotecnia.
El próximo rival del equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro se conocerá este martes y saldrá del ganador del encuentro entre Francia y Suecia.