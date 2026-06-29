En Paraguay se declaró feriado nacional tras el histórico triunfo ante Alemania

El presidente de Paraguay se puso la albirroja y firmó el decreto del feriado nacional.

La euforia del presidente de Paraguay

"¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera. Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar. ¡Vamos Paraguay! ¡PARAGUAY NUNCA ‌SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", señaló el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la red social X.

Allí mismo, vestido con la albirroja, Peña mostró la foto en la que firma el decreto que declaró el feriado apenas algunos minutos después del soñado triunfo..

La decisión fue recibida con alegría por los paraguayos, que continuaron los festejos durante toda la noche en todo el país tras una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 y una clasificación que ya quedó grabada entre los momentos más importantes del deporte paraguayo.

Las calles de la capital Asunción y de las principales ciudades se colmaron de gente con banderas, instrumentos musicales y mucha pirotecnia.

El próximo rival del equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro se conocerá este martes y saldrá del ganador del encuentro entre Francia y Suecia.