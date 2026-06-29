Gustavo Alfaro, una vez consumada la hazaña de derrotar a Alemania por los 16avos. de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, resaltó en la conferencia de prensa post partido de este lunes la capacidad de sus dirigidos y cuerpo técnico para sobreponerse a las limitaciones y adaptarse al rival.
Gustavo Alfaro y el triunfo de Paraguay: "Bailamos la música que nos ponen..."
El DT argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, tras el éxito ante Alemania en 16avos de final del Mundial 2026 destacó la valentía de su plantel para adaptarse
La Selección de Paraguay le ganó a su par de Alemania en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el alargue, aguantando el asedio constante del potente equipo alemán. Alfaro usó, fiel a su perfil filosófico, una recurso literario comparativo para graficar los defectos y virtudes de sus jugadores.
Gustavo Alfaro: "Bailamos la música que nos ponen. Hoy nos tocó una polka"
Entre los primeros conceptos que deslizó el entrenador de la Selección de Paraguay para graficar la entrega de sus dirigidos. contó: "En un momento tenía tres o cuatro jugadores que me pedían cambio, que no podían más. Sin embargo se la bancaron".
Luego extendió su explicación al decir: "¿Bancaron con qué? - Con corazón. A tratar de sostener el resultado como sea, y buscarlo de la manera que la podíamos buscar, en una pelota parada, en una salida, en un arranque, en un contragolpe, en una pelota larga. Me gustarían otros argumentos, pero todavía no estamos preparados para eso".
Dando a entender que busca mayor crecimiento de su trabajo en la Selección de Paraguay, señaló: "El final del camino para mí sería ese. Pero hoy no estamos preparados, y lo peor que hay es que quedarse la medianía, y ser un "ni", y ser algo que yo no me puedo permitir, que para mí, contra Estados Unidos fuimos un "ni". No fuimos ni ofensivos ni defensivos, un "ni" fuimos. No hay nada peor que ser un ni".
Detallando desde el punto de vista táctico, Alfaro explicó: "Si tenía que poner un defensor más, tenía que poner un defensor más. Y como el otro día: ¡si tenía que poner un defensor más, tenía que poner un defensor más!. Y si hoy tenía que poner un delantero, tenía que poner un delantero. Porque era lo que para mí pedía el partido".
Finalmente usó una imagen comparativa jocosa que explicó el planteo ante un equipo intenso como Alemania: "Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Y nosotros hoy (por este lunes) todavía tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos".
"A veces nos toca una cumbia, a veces un tango. A veces una rumba. Y ahí estamos, y ahí vamos. Hoy nos tocó una polca. Entonces ahí seguimos peleando. Tratando de interpretar. Bailando mal, pero tratando de interpretar y de seguir adelante. Nada más", concluyó Gustavo Alfaro.