Gustavo Alfaro y el triunfo de Paraguay: "Bailamos la música que nos ponen..."

"Hoy tuvimos esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía o amenazaba como imposible. Para mi es la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Por eso le dije a mis jugadores, gracias por haberme regalado una tarde-noche inolvidable", Gustavo Alfaro DT de Paraguay "Hoy tuvimos esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía o amenazaba como imposible. Para mi es la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Por eso le dije a mis jugadores, gracias por haberme regalado una tarde-noche inolvidable", Gustavo Alfaro DT de Paraguay

Luego extendió su explicación al decir: "¿Bancaron con qué? - Con corazón. A tratar de sostener el resultado como sea, y buscarlo de la manera que la podíamos buscar, en una pelota parada, en una salida, en un arranque, en un contragolpe, en una pelota larga. Me gustarían otros argumentos, pero todavía no estamos preparados para eso".

Dando a entender que busca mayor crecimiento de su trabajo en la Selección de Paraguay, señaló: "El final del camino para mí sería ese. Pero hoy no estamos preparados, y lo peor que hay es que quedarse la medianía, y ser un "ni", y ser algo que yo no me puedo permitir, que para mí, contra Estados Unidos fuimos un "ni". No fuimos ni ofensivos ni defensivos, un "ni" fuimos. No hay nada peor que ser un ni".

"Hoy no quería ser un ni. Entonces, si tenía que hacer esto, listo. Y por más que tengas que hacer cosas que tal vez no sean las que tenés, o no las que quisieras hacer, no, las tenés que hacer. Es lo que pide el partido", Gustavo Alfaro "Hoy no quería ser un ni. Entonces, si tenía que hacer esto, listo. Y por más que tengas que hacer cosas que tal vez no sean las que tenés, o no las que quisieras hacer, no, las tenés que hacer. Es lo que pide el partido", Gustavo Alfaro

Detallando desde el punto de vista táctico, Alfaro explicó: "Si tenía que poner un defensor más, tenía que poner un defensor más. Y como el otro día: ¡si tenía que poner un defensor más, tenía que poner un defensor más!. Y si hoy tenía que poner un delantero, tenía que poner un delantero. Porque era lo que para mí pedía el partido".

Finalmente usó una imagen comparativa jocosa que explicó el planteo ante un equipo intenso como Alemania: "Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Y nosotros hoy (por este lunes) todavía tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos".

"A veces nos toca una cumbia, a veces un tango. A veces una rumba. Y ahí estamos, y ahí vamos. Hoy nos tocó una polca. Entonces ahí seguimos peleando. Tratando de interpretar. Bailando mal, pero tratando de interpretar y de seguir adelante. Nada más", concluyó Gustavo Alfaro.