Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert: "En lugar de ser un francotirador me hubiese llamado"

Tras una fase de grupos en la que Paraguay quedó tercero con 4 puntos, Alfaro reveló: “¿Saben lo que me dijo Chilavert un día? Yo fui a transmitir con el canal Caracol una eliminatoria donde Colombia le ganó a Uruguay. Salimos de ahí, lo cruzo a Chilavert, yo con Chila tengo una relación, si él decide pegarme es un problema de él. Obviamente tiró barbaridades del fútbol paraguayo. Me dijo: ‘Yo voy a agarrar el control de la selección del fútbol de Paraguay, y tengo que traer un técnico como vos, porque vos tenés que ser el técnico de la selección paraguaya’. Hoy soy, péguenme a mí, pero no hay problema en ese aspecto”.

“¿Qué digo con esto? Que si nosotros queremos un Paraguay grande, tenemos que construir que Paraguay sea grande, pero tenemos que hacerlo desde la grandeza”, finalizó

Las 6 frases de Gustavo Alfaro antes de jugar con Alemania

“Todas las cosas que hablo en conferencia las hablo antes con los jugadores, más que nada para tener el mismo mensaje y tratar de ser coherente con las cosas que uno dice”.

“Nosotros tenemos que seguir creciendo. Tenemos un partido contra un campeón del mundo y tenemos que encararlo con sencillez y humildad”.

“No es el tiempo ideal para preparar un partido como contra Alemania, pero yo confío mucho en lo que somos como grupo, confío mucho en lo que somos como equipo”.

“Confío mucho en las respuestas que siempre me dieron los muchachos desde la adversidad, porque la verdad para nosotros, desde la adversidad nos ha tocado siempre construir, y esta no es la excepción”.

“Nos tocó agarrar una selección que estaba devastada, que después de la Copa América, después de todas las derrotas que había traído, yo creo que no había nadie, por más optimista que sea, que piense que Paraguay podía estar en la Copa del Mundo”.

“No prometimos resultados, sí dijimos que no veníamos a participar, veníamos a competir y eso significa tratar de jugar igual a igual contra todos los rivales en todas las circunstancias”.