Durísimas declaraciones de Chilavert contra Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay con Australia

"CON 2 JUGADORES, TURQUÍA VALE TODO LO QUE VALE EL PLANTEL DE PARAGUAY... ENTONCES, QUIEREN SER CRÍTICOS, NO TENGO NINGÚN PROBLEMA"



El Profe Alfaro, PICANTE



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dPdpo0PcQK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

"Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio; ahora son los peores del Mundial", disparó Chilavert.

"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores", lanzó el ex guardameta, en uno de los pasajes más duros de su publicación.

Y cerró con otra frase explosiva: "Te pagan 2.5M para decir boludeces".

Alfaro defendió el planteo de Paraguay ante los australianos.

Qué dijo Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa posterior al empate de Paraguay con Australia

Chilavert criticó a Alfaro, quien habló de las dificultades del proceso de Paraguay y dejó frases fuertes sobre el esfuerzo de competir en una Copa del Mundo.

"Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado", dijo Alfaro, algo aque enfureció a Chila.

Además, Alfaro respondió a los cuestionamientos por el nivel del equipo y expresó: "Cuestionen todo lo que quieran cuestionar".

Esas palabras encendieron la reacción de Chilavert, que no solo rechazó el tono del entrenador, sino que también lo acusó de modificar su discurso según lo que le conviene.