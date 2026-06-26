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Mundial 2026

Durísimas declaraciones de Chilavert contra Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay con Australia

El ex arquero de Vélez José Luiis Chilavert fue durísimo con el DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, tras el empate 0-0 ante Australia por el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

José Luis Félix Chilavert siempre es polémico. El ex arquero de Vélez de 60 años cargó con dureza este viernes con el DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, tras el empate 0-0 ante Australia por el Mundial 2026. El equipo albirrojo estaría cerca de pasar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

"El DT más farsante del fútbol mundial", dijo el ex capitán de Paraguay en la red social X, fiel a su estilo. Además no es la primera vez que Chila le pega a Alfaro.

Alfaro fue criticado por Chilavert.

Alfaro fue criticado por Chilavert.

El arquero que fue campeón del mundo con el Vélez de Carlos Bianchi señaló que el DT sabía con qué jugadores contaba y criticó su planteo ante los australianos.

"Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio; ahora son los peores del Mundial", disparó Chilavert.

"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores", lanzó el ex guardameta, en uno de los pasajes más duros de su publicación.

Y cerró con otra frase explosiva: "Te pagan 2.5M para decir boludeces".

Alfaro defendió el planteo de Paraguay ante los australianos.

Alfaro defendió el planteo de Paraguay ante los australianos.

Qué dijo Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa posterior al empate de Paraguay con Australia

Chilavert criticó a Alfaro, quien habló de las dificultades del proceso de Paraguay y dejó frases fuertes sobre el esfuerzo de competir en una Copa del Mundo.

"Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado", dijo Alfaro, algo aque enfureció a Chila.

Además, Alfaro respondió a los cuestionamientos por el nivel del equipo y expresó: "Cuestionen todo lo que quieran cuestionar".

Esas palabras encendieron la reacción de Chilavert, que no solo rechazó el tono del entrenador, sino que también lo acusó de modificar su discurso según lo que le conviene.

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