Con Brasil con rival confirmado, así están los cruces de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

En cuanto al resto de los sudamericanos, Brasil, Ecuador y Colombia son los otros elencos clasificados a la primera fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. Por el lado del combinado carioca, ya conoce a su rival en 16avos de final.

El rival de Brasil en los 16avos de final del Mundial

Brasil terminó primero del Grupo C, con 7 unidades producto de dos victorias y un empate. La Selección a vencer para el elenco carioca en 16avos de final es Japón, segundo del Grupo F con 5 puntos (dos empates y una victoria).