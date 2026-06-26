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se van definiendo los grupos

Con Brasil con rival confirmado, así están los cruces de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

Brasil ya conoce su rival de 16avos de final. Todos los cruces confirmados hasta el momento de la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Brasil ya conoce a su rival de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

Brasil ya conoce a su rival de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

La Copa del Mundo 2026 va definiendo su fase de grupos y, algunas selecciones empiezan a conocer a su rival de la próxima instancia. La Selección argentina ya está clasificada a los 16avos de final y aguarda por el segundo del Grupo H.

En cuanto al resto de los sudamericanos, Brasil, Ecuador y Colombia son los otros elencos clasificados a la primera fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. Por el lado del combinado carioca, ya conoce a su rival en 16avos de final.

El rival de Brasil en los 16avos de final del Mundial

Brasil terminó primero del Grupo C, con 7 unidades producto de dos victorias y un empate. La Selección a vencer para el elenco carioca en 16avos de final es Japón, segundo del Grupo F con 5 puntos (dos empates y una victoria).

Brasil se medir&aacute; con Jap&oacute;n en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Brasil se medirá con Japón en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Brasil viene de llega de golear a Escocia 3 a 0 en el cierre de la etapa de grupos, mientras que Japón empató ante Suecia 1 a 1 en la última fecha. Ambos se medirán el próximo lunes 29 de junio por la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026, a disputarse entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Todos los clasificados hasta el momento a 16avos de final de la Copa del Mundo 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Bosnia y Herzegovina
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Australia

Así están los cruces de 16avos de final

Sudáfrica (2° A) vs. Canadá (2° B) - Domingo 28 de junio, 16 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Países Bajos (1° F) vs. Marruecos (2° C) - Lunes 29 de junio, 22 horas (Estadio BBVA, Monterrey).

Brasil (1° C) vs. Japón (2° F) - Lunes 29 de junio, 14 horas (NRG Stadium, Houston).

Estados Unidos (1° D) vs. Bosnia (3° B) - Miércoles 1 de julio, 21 horas(Levi's Stadium, Santa Clara).

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