Drogas y cerebro joven: por qué incluso el consumo ocasional deja huellas duraderas

Drogas e ictus: un riesgo que crece entre jóvenes

Los neurólogos alertan sobre un aumento sostenido de casos de ictus en personas menores de 50 años. La relación es directa:

El riesgo de sufrir un ictus, una interrupción repentina del flujo de sangre al cerebro, se multiplica por 7 en las 24 horas posteriores al consumo de drogas.

en las 24 horas posteriores al consumo de drogas. Consumir más de una vez por semana duplica ese riesgo.

ese riesgo. En España, el 30 % de los menores de 50 años que sufren un ictus reconoce haber consumido drogas ilícitas.

Este patrón también se observa en otros países europeos, donde el consumo entre jóvenes ha crecido en la última década.

Daños neurológicos a largo plazo: lo que la ciencia ya sabe

Sustancias como cocaína, anfetaminas, opioides, cannabis y drogas sintéticas se han asociado a:

Sustancias como cocaína, anfetaminas, opioides, cannabis y drogas sintéticas se han asociado a alteraciones cognitivas persistentes.

Alteraciones cognitivas persistentes.

Problemas de memoria y atención.

Epilepsia.

Daño vascular cerebral.

Trastornos del comportamiento.

Riesgo de coma por afectación de centros respiratorios.

La SEN es contundente: no existe un consumo seguro de drogas para el cerebro. Incluso el uso ocasional puede generar consecuencias graves.

Según la encuesta poblacional de la SEN:

15,5 % de los jóvenes de 18 a 34 años consumió drogas ilegales en el último año.

de los jóvenes de 18 a 34 años consumió drogas ilegales en el último año. En la población general, el consumo reciente alcanza el 7 % .

. Los hombres declaran más consumo que las mujeres.

Ninguna droga es inocua para un cerebro en desarrollo

La evidencia es clara: el cerebro joven es especialmente sensible a los efectos de las drogas, y los daños pueden ser inmediatos o aparecer años después.

No existe consumo seguro. La prevención empieza por comprender que incluso “probar” puede dejar huellas duraderas en la salud cerebral. Informar, acompañar y reforzar la percepción del riesgo es fundamental para proteger el futuro neurológico de los jóvenes.