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Cerebro y memoria: cómo los hábitos influyen en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Entrenar la memoria no evita por completo enfermedades neurodegenerativas, pero sí puede retrasar síntomas y fortalecer la salud del cerebro

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El cerebro necesita movimiento, desafío y conexión. Entrenar la memoria no elimina el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero sí fortalece las redes neuronales.

El cerebro necesita movimiento, desafío y conexión. Entrenar la memoria no elimina el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero sí fortalece las redes neuronales.

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Los olvidos ocasionales son normales, pero cuando empiezan a interferir con la vida diaria pueden generar preocupación. ¿Sirve entrenar la memoria para proteger al cerebro? La evidencia científica indica que los hábitos y la estimulación cognitiva no previenen totalmente las enfermedades neurodegenerativas, pero sí pueden retrasar síntomas y mejorar la calidad de vida, según informa EFE.

Cuándo un olvido deja de ser normal

Según la neuróloga Vanesa Pytel, debemos prestar atención cuando los olvidos afectan actividades cotidianas: repetir preguntas, perderse en lugares conocidos, tener dificultades para seguir conversaciones o cometer errores en tareas habituales.

En muchos casos, es la familia quien detecta los primeros cambios. Una evaluación neurológica temprana permite comprender qué ocurre y actuar antes de que el problema avance.

La especialista recuerda que el envejecimiento cerebral no empieza a los 80: se construye día a día. Cada hora de sueño, cada aprendizaje, cada conversación y cada paseo fortalecen o debilitan las redes neuronales. El cerebro no funciona por azar: responde a la acumulación de hábitos, experiencias y estímulos.

Cómo funciona la memoria dentro del cerebro

La memoria no está en un único lugar, sino en un sistema de redes interconectadas:

  • Hipocampo: forma recuerdos nuevos.
  • Corteza prefrontal: organiza información y ayuda a tomar decisiones.
  • Lóbulos temporales: almacenan conocimientos y experiencias personales.
  • Ganglios basales y cerebelo: automatizan habilidades como conducir o andar en bicicleta.

La memoria es parte esencial de nuestra identidad: somos, en gran medida, lo que recordamos. La memoria está influida por múltiples factores:

  • Genética.
  • Estimulación intelectual.
  • Educación.
  • Estado emocional.
  • Calidad del sueño.
  • Estrés.
  • Ejercicio físico.

No existe “una” memoria: alguien puede recordar nombres con facilidad, pero no caras; o conceptos, pero no fechas. La buena noticia: la memoria puede entrenarse y mejorar.

¿Entrenar la memoria previene enfermedades neurodegenerativas?

La evidencia científica es clara:

  • El entrenamiento cognitivo no evita por completo enfermedades como el Alzheimer.
  • Sí puede retrasar la aparición de síntomas, reducir su impacto y preservar la autonomía por más tiempo.
  • El efecto es acumulativo cuando se combina con ejercicio físico, buen sueño, control cardiovascular y gestión emocional.

El cerebro, como cualquier órgano, responde al uso: se debilita cuando deja de entrenarse.

La memoria depende menos del paso del tiempo y m&aacute;s de c&oacute;mo vivimos. Hay h&aacute;bitos que fortalecen y protegen el cerebro.

La memoria depende menos del paso del tiempo y más de cómo vivimos. Hay hábitos que fortalecen y protegen el cerebro.

Hábitos que fortalecen la memoria y protegen el cerebro

La memoria depende menos del paso del tiempo y más de cómo vivimos. Estos hábitos ayudan a tener un cerebro saludable:

  • Ejercicio físico regular: mejora la circulación cerebral y libera factores neurotróficos.
  • Dieta mediterránea: protege frente al deterioro vascular.
  • Dormir bien: consolida recuerdos.
  • Vida social activa: estimula redes cognitivas y emocionales.
  • Aprendizaje continuo: mantiene el cerebro en desafío constante.

El sedentarismo, el estrés crónico, el mal sueño, el aislamiento y el consumo de alcohol o tabaco aceleran el deterioro cognitivo.

La dieta mediterr&aacute;nea vuelve a destacarse como un aliado para la salud cerebral y la microbiota intestinal.&nbsp;

La dieta mediterránea vuelve a destacarse como un aliado para la salud cerebral y la microbiota intestinal.

El cerebro necesita movimiento, desafío y conexión. Entrenar la memoria no elimina el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero sí fortalece las redes neuronales, aumenta la reserva cognitiva y retrasa la aparición de síntomas.

Los hábitos diarios son la herramienta más poderosa para cuidar la salud cerebral a cualquier edad. Si vos o alguien de tu entorno experimenta cambios en la memoria, dificultades cognitivas o síntomas que afecten la vida diaria, es importante realizar una consulta médica especializada.

FUENTE: EFE

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