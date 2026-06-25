Cerebro y memoria: cómo los hábitos influyen en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

La especialista recuerda que el envejecimiento cerebral no empieza a los 80: se construye día a día. Cada hora de sueño, cada aprendizaje, cada conversación y cada paseo fortalecen o debilitan las redes neuronales. El cerebro no funciona por azar: responde a la acumulación de hábitos, experiencias y estímulos.

Cómo funciona la memoria dentro del cerebro

La memoria no está en un único lugar, sino en un sistema de redes interconectadas:

Hipocampo : forma recuerdos nuevos.

: forma recuerdos nuevos. Corteza prefrontal : organiza información y ayuda a tomar decisiones.

: organiza información y ayuda a tomar decisiones. Lóbulos temporales : almacenan conocimientos y experiencias personales.

: almacenan conocimientos y experiencias personales. Ganglios basales y cerebelo: automatizan habilidades como conducir o andar en bicicleta.

La memoria es parte esencial de nuestra identidad: somos, en gran medida, lo que recordamos. La memoria está influida por múltiples factores:

Genética.

Estimulación intelectual.

Educación.

Estado emocional.

Calidad del sueño.

Estrés.

Ejercicio físico.

No existe “una” memoria: alguien puede recordar nombres con facilidad, pero no caras; o conceptos, pero no fechas. La buena noticia: la memoria puede entrenarse y mejorar.

¿Entrenar la memoria previene enfermedades neurodegenerativas?

La evidencia científica es clara:

El entrenamiento cognitivo no evita por completo enfermedades como el Alzheimer.

enfermedades como el Alzheimer. Sí puede retrasar la aparición de síntomas , reducir su impacto y preservar la autonomía por más tiempo.

, reducir su impacto y preservar la autonomía por más tiempo. El efecto es acumulativo cuando se combina con ejercicio físico, buen sueño, control cardiovascular y gestión emocional.

El cerebro, como cualquier órgano, responde al uso: se debilita cuando deja de entrenarse.

La memoria depende menos del paso del tiempo y más de cómo vivimos. Hay hábitos que fortalecen y protegen el cerebro.

Hábitos que fortalecen la memoria y protegen el cerebro

La memoria depende menos del paso del tiempo y más de cómo vivimos. Estos hábitos ayudan a tener un cerebro saludable:

Ejercicio físico regular : mejora la circulación cerebral y libera factores neurotróficos.

: mejora la circulación cerebral y libera factores neurotróficos. Dieta mediterránea: protege frente al deterioro vascular.

Dormir bien : consolida recuerdos.

: consolida recuerdos. Vida social activa : estimula redes cognitivas y emocionales.

: estimula redes cognitivas y emocionales. Aprendizaje continuo: mantiene el cerebro en desafío constante.

El sedentarismo, el estrés crónico, el mal sueño, el aislamiento y el consumo de alcohol o tabaco aceleran el deterioro cognitivo.

La dieta mediterránea vuelve a destacarse como un aliado para la salud cerebral y la microbiota intestinal. Freepik

El cerebro necesita movimiento, desafío y conexión. Entrenar la memoria no elimina el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero sí fortalece las redes neuronales, aumenta la reserva cognitiva y retrasa la aparición de síntomas.

Los hábitos diarios son la herramienta más poderosa para cuidar la salud cerebral a cualquier edad. Si vos o alguien de tu entorno experimenta cambios en la memoria, dificultades cognitivas o síntomas que afecten la vida diaria, es importante realizar una consulta médica especializada.