Cerebro y memoria: cómo los hábitos influyen en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Los olvidos ocasionales son normales, pero cuando empiezan a interferir con la vida diaria pueden generar preocupación. ¿Sirve entrenar la memoria para proteger al cerebro? La evidencia científica indica que los hábitos y la estimulación cognitiva no previenen totalmente las enfermedades neurodegenerativas, pero sí pueden retrasar síntomas y mejorar la calidad de vida, según informa EFE.
Cuándo un olvido deja de ser normal
Según la neuróloga Vanesa Pytel, debemos prestar atención cuando los olvidos afectan actividades cotidianas: repetir preguntas, perderse en lugares conocidos, tener dificultades para seguir conversaciones o cometer errores en tareas habituales.
En muchos casos, es la familia quien detecta los primeros cambios. Una evaluación neurológica temprana permite comprender qué ocurre y actuar antes de que el problema avance.
La especialista recuerda que el envejecimiento cerebral no empieza a los 80: se construye día a día. Cada hora de sueño, cada aprendizaje, cada conversación y cada paseo fortalecen o debilitan las redes neuronales. El cerebro no funciona por azar: responde a la acumulación de hábitos, experiencias y estímulos.
Cómo funciona la memoria dentro del cerebro
La memoria no está en un único lugar, sino en un sistema de redes interconectadas:
- Hipocampo: forma recuerdos nuevos.
- Corteza prefrontal: organiza información y ayuda a tomar decisiones.
- Lóbulos temporales: almacenan conocimientos y experiencias personales.
- Ganglios basales y cerebelo: automatizan habilidades como conducir o andar en bicicleta.
La memoria es parte esencial de nuestra identidad: somos, en gran medida, lo que recordamos. La memoria está influida por múltiples factores:
- Genética.
- Estimulación intelectual.
- Educación.
- Estado emocional.
- Calidad del sueño.
- Estrés.
- Ejercicio físico.
No existe “una” memoria: alguien puede recordar nombres con facilidad, pero no caras; o conceptos, pero no fechas. La buena noticia: la memoria puede entrenarse y mejorar.
¿Entrenar la memoria previene enfermedades neurodegenerativas?
La evidencia científica es clara:
- El entrenamiento cognitivo no evita por completo enfermedades como el Alzheimer.
- Sí puede retrasar la aparición de síntomas, reducir su impacto y preservar la autonomía por más tiempo.
- El efecto es acumulativo cuando se combina con ejercicio físico, buen sueño, control cardiovascular y gestión emocional.
El cerebro, como cualquier órgano, responde al uso: se debilita cuando deja de entrenarse.
Hábitos que fortalecen la memoria y protegen el cerebro
La memoria depende menos del paso del tiempo y más de cómo vivimos. Estos hábitos ayudan a tener un cerebro saludable:
- Ejercicio físico regular: mejora la circulación cerebral y libera factores neurotróficos.
- Dieta mediterránea: protege frente al deterioro vascular.
- Dormir bien: consolida recuerdos.
- Vida social activa: estimula redes cognitivas y emocionales.
- Aprendizaje continuo: mantiene el cerebro en desafío constante.
El sedentarismo, el estrés crónico, el mal sueño, el aislamiento y el consumo de alcohol o tabaco aceleran el deterioro cognitivo.
El cerebro necesita movimiento, desafío y conexión. Entrenar la memoria no elimina el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero sí fortalece las redes neuronales, aumenta la reserva cognitiva y retrasa la aparición de síntomas.
Los hábitos diarios son la herramienta más poderosa para cuidar la salud cerebral a cualquier edad. Si vos o alguien de tu entorno experimenta cambios en la memoria, dificultades cognitivas o síntomas que afecten la vida diaria, es importante realizar una consulta médica especializada.