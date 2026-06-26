Planta de romero: por qué recomiendan clavar palitos de sushi en su tierra y cuál es el beneficio

Para solucionar este inconveniente y mantener tu planta a la perfección, existe un truco casero infalible que se volvió viral y que solo requiere de los clásicos palitos de madera que te sobran cuando pides sushi.

La planta de romero puede mantenerse con una serie de trucos caseros.

El beneficio de los palitos de sushi en la planta de romero

Cuando aplicas este método en la planta de romero, tienes que saber que se producen 3 beneficios clave que se muestran a continuación: