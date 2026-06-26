Cómo cuidar la planta de interior que tienen todas las abuelas

La Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán es una planta de hojas muy grandes y fácil de cuidar. Se adapta a diversos ambientes, puede crecer en selvas, jardines e incluso en el interior del hogar. Probablemente, la has visto en la casa de tu abuela (como en mi caso) y no conocías su nombre.
Es famosa por sus enormes hojas verdes y brillantes que desarrollan agujeros y hendiduras naturales. Esta fotogénica planta trepadora, es nativa de climas tropicales, y es conocida como la reina del interiorismo. No da muchos problemas, así que es ideal para principiantes.
Cuidados de la planta costilla de Adán
Los expertos de The Spruce, confirman que esta planta de interior necesita luz solar brillante e indirecta. Prefiere no estar expuesta a la luz solar directa durante mucho tiempo, especialmente en verano, ya que la luz solar directa puede quemar sus hojas.
En caso de cultivar la Monstera deliciosa en el jardín exterior, tienes que ubicarla en sombra total o parcial. Esto imita su entorno natural en bosques, selvas o arboledas, donde el sol llega filtrado a través de las copas de los árboles.
Cabe destacar que si la cultivas como planta de interior probablemente no dé flores, pero si la tienes en el jardín comienza a producir flores a partir de los tres años durante la primavera. Las flores son de color crema y tienen gran tamaño, forma de espata (similar al antuario) y envuelven una espiga central.
Riega la costilla de Adán únicamente cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos al tacto. Tienes que aplicar agua abundante hasta que drene, evitando los encharcamietos. En verano suele ser tres veces a la semana, y en invierno se debe reducir a un riego semanal o cada 15 días.
Tipos de Monstera
- Monstera deliciosa: es la varieda más conocida y cultivada. Tiene hojas grandes con cortes profundos.
- Monstera Obliqua: es conocida como la planta unicornio, ya que es una de las especies más raras y caras. Sus hojas son tan delgadas y están tan perforadas que asemejan un encaje.
- Monstera Siltepecana: presenta hojas juveniles con un tono verde plateado y venas oscuras. Su aspecto cambia drásticamente con la edad.
- Monstera Adasonii: es una planta con hojas más pequeñas y en forma de corazón. A diferencia de la común, sus hojas tienen agujeros completos que no llegan a los bordes de la hoja.