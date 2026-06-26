Cómo cuidar la planta de interior que tienen todas las abuelas

La planta es famosa por sus enormes hojas verdes. Imagen: Pexels.

En caso de cultivar la Monstera deliciosa en el jardín exterior, tienes que ubicarla en sombra total o parcial. Esto imita su entorno natural en bosques, selvas o arboledas, donde el sol llega filtrado a través de las copas de los árboles.

Cabe destacar que si la cultivas como planta de interior probablemente no dé flores, pero si la tienes en el jardín comienza a producir flores a partir de los tres años durante la primavera. Las flores son de color crema y tienen gran tamaño, forma de espata (similar al antuario) y envuelven una espiga central.

Riega la costilla de Adán únicamente cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos al tacto. Tienes que aplicar agua abundante hasta que drene, evitando los encharcamietos. En verano suele ser tres veces a la semana, y en invierno se debe reducir a un riego semanal o cada 15 días.

Tipos de Monstera

Monstera deliciosa: es la varieda más conocida y cultivada. Tiene hojas grandes con cortes profundos.

Monstera Obliqua: es conocida como la planta unicornio, ya que es una de las especies más raras y caras. Sus hojas son tan delgadas y están tan perforadas que asemejan un encaje.

La Monstera Obliqua es una planta extremadamente rara. Imagen: Pexels.