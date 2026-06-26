Estados Unidos y Australia se clasificaron en el Grupo D del Mundial 2026 y Paraguay aún no se sabe

Estados Unidos, ya clasificado, perdió 3 a 2 con Turquía, pero mantuvo la punta del Grupo D del Mundial 2026 en el que Australia se clasificó segundo y Paraguay quedó tercero, a la espera de la definición de los otros grupos.
Estados Unidos, ya clasificado, perdió el invicto pero conservó la punta del Grupo D del Mundial 2026 en el que Australia se clasificó segundo y Paraguay quedó tercero, en espera
Estados Unidos, ya clasificado, perdió 3 a 2 con Turquía, pero mantuvo la punta del Grupo D del Mundial 2026 en el que Australia se clasificó segundo y Paraguay quedó tercero, a la espera de la definición de los otros grupos.
Auston Trusty adelantó a Estados Unidos a los 3', pero Turquía reaccionó para darlo vuelta con los tantos de Arda Guler a los 10' y Orkun Kokcu a los 31'. Luego, en la segunda parte, Sebastian Berhalter igualó a los 49' y en el minuto 98' los turcos, ya eliminados, lo ganaron con el tanto de Kaan Ayhan.
En Los Ángeles, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino jugó sabiendo que ya tenía asegurado el primer puesto y aunque no tuvo una buena actuación le alcanzó para clasificarse primero a los 16avos de final donde jugará con Bosnia, un rival a priori accesible.
Los oceánicos fueron más en el primer tiempo, pero no pudieron romper el cero y los guaraníes, dirigidos por Gustavo Alfaro y con Alex Arce ingresando en la parte final, debieron conformarse con la igualdad sin goles y el tercer puesto con 4 puntos aunque la diferencia de gol (-2) los obliga a esperar para saber si estarán en los 16avos de final.
Suecia y Ecuador con 4 puntos y una diferencia de gol de 0 ya están clasificados entre los 8 mejores terceros porque superaron a Bosnia (también clasificado con 4 y -1), Paraguay (4 y -2), Corea del Sur y Escocia (ambos con 3) y el equipo que quede 3ro. del Grupo I (Irak o Senegal).
Aún quedan por definirse otros 5 grupos y todo indica que Paraguay estará en la próxima instancia.