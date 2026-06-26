Estados Unidos y Australia se clasificaron en el Grupo D del Mundial 2026 y Paraguay aún no se sabe

Paraguay empató, quedó tercero y aún no sabe si se clasifica

En San Francisco, Paraguay y Australia se enfrentaron para definir el segundo y tercer puesto del Grupo D y terminaron igualados 0 a 0.

Australia se clasificó y Paraguay está muy cerca.

Los oceánicos fueron más en el primer tiempo, pero no pudieron romper el cero y los guaraníes, dirigidos por Gustavo Alfaro y con Alex Arce ingresando en la parte final, debieron conformarse con la igualdad sin goles y el tercer puesto con 4 puntos aunque la diferencia de gol (-2) los obliga a esperar para saber si estarán en los 16avos de final.

Suecia y Ecuador con 4 puntos y una diferencia de gol de 0 ya están clasificados entre los 8 mejores terceros porque superaron a Bosnia (también clasificado con 4 y -1), Paraguay (4 y -2), Corea del Sur y Escocia (ambos con 3) y el equipo que quede 3ro. del Grupo I (Irak o Senegal).

Aún quedan por definirse otros 5 grupos y todo indica que Paraguay estará en la próxima instancia.