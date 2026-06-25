El ex Gimnasia y Esgrima que se convirtió en el nuevo refuerzo de Racing con Vojvoda como DT

El acuerdo se vio facilitado por la voluntad del propio jugador, que ya había comunicado a los dirigentes de Talleres su intención de continuar su carrera en Racing.

“Nos dijo que se quiere ir a Racing y nosotros tenemos el compromiso de apoyarlo”, reconoció un importante directivo del club cordobés.

Ulises Ortegoza, del Lobo a Racing

A sus 29 años, el argentino nacionalizado chileno llega para reforzar una zona que sufrió modificaciones importantes debido a que Racing perdió a Bruno Zuculini, transferido a Nacional de Montevideo, y además debe afrontar la baja de Alan Forneris, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ortegoza dejó un buen recuerdo en el Lobo.

Ortegoza tuvo una destacada participación en Gimnasia y Esgrima durante el 2022, y pasó a Talleres donde se destacó durante el primer semestre con 17 encuentros, acumuló 927 minutos, repartió dos asistencias y recibió tres amonestaciones sin registrar expulsiones.

Sus pases gol llegaron en los triunfos ante Rosario Central e Instituto y habitualmente puede desempeñarse como volante central, interno o doble cinco, destacándose por su despliegue, agresividad para recuperar el balón, criterio en la distribución y presencia en ambas áreas.

Con contrato vigente en Talleres hasta diciembre de 2027, había llegado al club cordobés en 2022 tras jugar en Los Andes y en el Lobo mendocino.

Además, Ortegoza integró la selección de Chile bajo la conducción de Ricardo Gareca y conquistó la Supercopa Internacional 2025 con Talleres, el único título de su carrera.

Mientras espera la llegada de Alfonso Espino y negocia por Lautaro Díaz, Racing continúa reforzándose para el nuevo proyecto encabezado por Vojvoda.