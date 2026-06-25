El ex Gimnasia y Esgrima que se convirtió en el nuevo refuerzo de Racing con Vojvoda como DT

La dirigencia de Racing cerró la incorporación de Ulises Ortegoza, mediocampista de Talleres de Córdoba y ex Gimnasia y Esgrima, quien se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Juan Pablo Vojvoda de cara al Torneo Clausura.
Racing cerró la incorporación de un ex Gimnasia y Esgrima que se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Juan Pablo Vojvoda
La dirigencia de Racing cerró la incorporación de Ulises Ortegoza, mediocampista de Talleres de Córdoba y ex Gimnasia y Esgrima, quien se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Juan Pablo Vojvoda de cara al Torneo Clausura.
La “Academia” acordó la compra del 100% de su ficha por una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares y el futbolista firmará un contrato por 3 años y medio con la institución de Avellaneda.
La llegada del volante fue un pedido expreso de Vojvoda, quien trabaja junto a la secretaría técnica en la reconstrucción del plantel tras la salida de Gustavo Costas.
El acuerdo se vio facilitado por la voluntad del propio jugador, que ya había comunicado a los dirigentes de Talleres su intención de continuar su carrera en Racing.
“Nos dijo que se quiere ir a Racing y nosotros tenemos el compromiso de apoyarlo”, reconoció un importante directivo del club cordobés.
A sus 29 años, el argentino nacionalizado chileno llega para reforzar una zona que sufrió modificaciones importantes debido a que Racing perdió a Bruno Zuculini, transferido a Nacional de Montevideo, y además debe afrontar la baja de Alan Forneris, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Ortegoza tuvo una destacada participación en Gimnasia y Esgrima durante el 2022, y pasó a Talleres donde se destacó durante el primer semestre con 17 encuentros, acumuló 927 minutos, repartió dos asistencias y recibió tres amonestaciones sin registrar expulsiones.
Sus pases gol llegaron en los triunfos ante Rosario Central e Instituto y habitualmente puede desempeñarse como volante central, interno o doble cinco, destacándose por su despliegue, agresividad para recuperar el balón, criterio en la distribución y presencia en ambas áreas.
Con contrato vigente en Talleres hasta diciembre de 2027, había llegado al club cordobés en 2022 tras jugar en Los Andes y en el Lobo mendocino.
Además, Ortegoza integró la selección de Chile bajo la conducción de Ricardo Gareca y conquistó la Supercopa Internacional 2025 con Talleres, el único título de su carrera.
Mientras espera la llegada de Alfonso Espino y negocia por Lautaro Díaz, Racing continúa reforzándose para el nuevo proyecto encabezado por Vojvoda.