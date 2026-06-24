Netflix: la nominaron a 2 Globos de Oro, fue aclamada por la crítica y es la película de época más emotiva

Sueños de trenes es una película protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones que fue nominada a los Globos de Oro 2026 y se encuentra disponible en Netflix. Con su trama de apenas 1 hora y 42 minutos, fue definida por la crítica como una obra conmovedora, capaz de permanecer en la mente y el corazón mucho después de los créditos finales.

Netflix: de qué trata la película Sueños de trenes

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sueños de trenes versa: “Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX”.