A finales de 2025, la plataforma de Netflix estrenó muchas series y películas que lograron eclipsar tanto a los suscriptores como a la crítica especializada. Una de ellas es Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley y basada en la aclamada novela homónima de Denis Johnson.
Netflix: la nominaron a 2 Globos de Oro, fue aclamada por la crítica y es la película de época más emotiva
Nominada a dos Globos de Oro, esta producción de Netflix se destaca por su conmovedora trama y actuaciones
Sueños de trenes es una película protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones que fue nominada a los Globos de Oro 2026 y se encuentra disponible en Netflix. Con su trama de apenas 1 hora y 42 minutos, fue definida por la crítica como una obra conmovedora, capaz de permanecer en la mente y el corazón mucho después de los créditos finales.
Netflix: de qué trata la película Sueños de trenes
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Sueños de trenes versa: “Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX”.
Esta conmovedora película de Netflix tiene en el centro de la escena a Robert Grainier (Joel Edgerton), que además de ser leñador es un trabajador ferroviario y busca cuál es su verdadero lugar en el mundo, ya que por su trabajo está casi obligado a estar lejos de su esposa y su hija.
Reparto de Sueños de trenes, película de Netflix
- Joel Edgerton (Robert Grainier)
- Felicity Jones (Gladys Grainier)
- Clifton Collins Jr. (Boomer)
- Kerry Condon (Claire Thompson)
- Willkiam H. Macy (Arn Peeples)
- Paul Schneider (Frank)
- John Diehl (Billy)
Netflix: tráiler de la película Sueños de trenes
Dónde se puede ver la película Sueños de trenes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sueños de trenes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sueños de trenes (Train dreams) se puede ver en Netflix.
- España: la película Sueños de trenes se puede ver en Netflix.