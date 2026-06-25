Boca cerró a su primer refuerzo: firmó el contrato y se sumó a los entrenamientos

Mientras los ojos del mundo están puestos en lo que sucede en el Mundial 2026, Boca continúa con su puesta a punto. En las últimas horas Juan Román Riquelme y compañía cerraron la llegada del primer refuerzo para el segundo semestre del año.
Boca oficializó la llegada del primer refuerzo para Rodolfo Arruabarrena. Se trata de Leandro Lozano, que firmó contrato hasta diciembre del 2030
Mientras los ojos del mundo están puestos en lo que sucede en el Mundial 2026, Boca continúa con su puesta a punto. En las últimas horas Juan Román Riquelme y compañía cerraron la llegada del primer refuerzo para el segundo semestre del año.
Se trata de Leandro Lozano, lateral por derecha de último paso por Argentinos Júnior. El futbolista uruguayo de 27 años, que firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2030, ya tuvo su primer entrenamiento bajo las ordenes del Vasco Arruabarrena.
Boca no pierde tiempo en la planificación de un segundo semestre en el que buscará revertir la pálida imagen que dejó en la primera parte del año. En este contexto, el Xeneize oficializó la llegada de su primera incorporación: Leandro Lozano.
El defensor uruguayo de 27 años se convirtió oficialmente en nuevo jugador del club tras realizarse la revisión médica y poner la firma en su contrato. El vínculo que lo une a la institución será, en principio, hasta el 31 de diciembre del 20230.
La operación, producto de intensas negociaciones entre los clubes, se cerró con la compra del 100% de la ficha del ahora exjugador de Argentinos. El monto de la transacción se fijó en 3.500.000 dólares netos.
Para el cuerpo técnico comandado por Rodolfo Arruabarrena, la llegada de Lozano supone un salto de calidad necesario. El ex de Nacional de Uruguay llega a Boca tras haber mostrado regularidad, temperamento y un despliegue físico constante.
Ni bien el uruguayo puso la firma en su contrato, se calzó la ropa del Xeneize y se sumó a la práctica del equipo. Allí conoció a sus nuevos compañeros y comenzó a trabajar bajo las ordenes del Vasco Arruabarrena.
El objetivo principal es que Lozano esté a disposición cuanto antes para ser incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Boca ya tiene en el horizonte el cruce ante O’Higgins de Chile, correspondiente a los 16avos de final, además de los desafíos en la Copa Argentina y el torneo local que completan el exigente semestre.