Boca cerró a su primer refuerzo: firmó el contrato y se sumó a los entrenamientos

El defensor uruguayo de 27 años se convirtió oficialmente en nuevo jugador del club tras realizarse la revisión médica y poner la firma en su contrato. El vínculo que lo une a la institución será, en principio, hasta el 31 de diciembre del 20230.

La operación, producto de intensas negociaciones entre los clubes, se cerró con la compra del 100% de la ficha del ahora exjugador de Argentinos. El monto de la transacción se fijó en 3.500.000 dólares netos.

Arrancando con los colores más lindos pic.twitter.com/mImKPRmoDd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2026

Para el cuerpo técnico comandado por Rodolfo Arruabarrena, la llegada de Lozano supone un salto de calidad necesario. El ex de Nacional de Uruguay llega a Boca tras haber mostrado regularidad, temperamento y un despliegue físico constante.

Ni bien el uruguayo puso la firma en su contrato, se calzó la ropa del Xeneize y se sumó a la práctica del equipo. Allí conoció a sus nuevos compañeros y comenzó a trabajar bajo las ordenes del Vasco Arruabarrena.

El objetivo principal es que Lozano esté a disposición cuanto antes para ser incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Boca ya tiene en el horizonte el cruce ante O’Higgins de Chile, correspondiente a los 16avos de final, además de los desafíos en la Copa Argentina y el torneo local que completan el exigente semestre.