Las multas de tránsito en Mendoza aumentaron 20%: una alcoholemia positiva supera los $6 millones

Cuánto cuestan ahora las multas de tránsito en Mendoza

Con la nueva Unidad Fija de $600, las infracciones quedan establecidas de acuerdo con su gravedad.

Las faltas leves -como la falta de RTO-, equivalentes a 100 UF, tienen ahora una multa de $60.000. Si el pago se realiza dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica un descuento del 40%, por lo que el monto queda en $36.000.

Las faltas graves, correspondientes a 700 UF, alcanzan los $420.000.

En el caso de las faltas gravísimas, la sanción asciende a $600.000, equivalentes a 1.000 UF.

Nueva tabla de precios: subieron las multas de tránsito en Mendoza desde este domingo 16 de agosto.

Además, cuando se configura un concurso de faltas, es decir, cuando un conductor comete dos o más infracciones, la sanción llega a $900.000, equivalente a 1.500 UF. Con el descuento del 40% previsto para el pago dentro de los tres días, el monto se reduce a $540.000.

Alcoholemia positiva: multas de hasta $6,6 millones

El salto más importante se observa en las sanciones por alcoholemia, ya que la legislación establece multas calculadas en miles de Unidades Fijas.

Para los casos de alcoholemia de hasta 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, las multas van de 3.000 a 6.000 UF.

Con el nuevo valor de la Unidad Fija, eso significa que el conductor puede recibir una multa de entre $1.800.000 y $3.600.000.

La situación es todavía más severa cuando el resultado de la alcoholemia es superior a 1 gramo. En ese caso, la escala va de 4.000 a 11.000 UF, por lo que las multas actuales parten de $2.400.000 y pueden llegar hasta $6.600.000.

El Gobierno busca reforzar la seguridad vial con la suba de las multas

La actualización forma parte del esquema que el Gobierno de Mendoza presenta como un Plan Integral de Seguridad Vial, que incluye la herramienta Modo Testigo, prevista para que cualquier mendocino pueda denunciar infracciones viales por WhatsApp y redes sociales.

La normativa provincial establece que la Dirección de Seguridad Vial es la autoridad de aplicación de la Ley de Tránsito 9024 y la faculta a actualizar el valor de la Unidad Fija tomando como referencia el 40% del precio de venta al público de un litro de nafta súper en las estaciones del Automóvil Club Argentino de la Ciudad de Mendoza.

Adelantar cruzando una doble línea amarilla puede ser sancionado como falta gravísima, lo que prevé una multa de hasta $600.000.

La resolución establece además que el nuevo valor de $600 debe ser comunicado a los juzgados de tránsito provinciales y municipales y a los organismos vinculados con la aplicación de las sanciones.

Con el aumento, todas las actas de infracción vial labradas desde el 16 de agosto deben calcularse con un 20% por encima del valor anterior.